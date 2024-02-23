https://ria.ru/20240223/ukraina-1929204096.html

На Украине заявили о готовности воевать с КНДР, Китаем и Ираном

На Украине заявили о готовности воевать с КНДР, Китаем и Ираном - РИА Новости, 23.02.2024

На Украине заявили о готовности воевать с КНДР, Китаем и Ираном

Украинцы готовы в будущем воевать с Ираном, Китаем или КНДР на стороне США, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в интервью телеканалу CNN. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T20:30

2024-02-23T20:30

2024-02-23T21:28

в мире

сша

украина

тегеран (город)

алексей гончаренко

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949ed08bf0e3a98394f8e12307c4b2d0.jpg

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украинцы готовы в будущем воевать с Ираном, Китаем или КНДР на стороне США, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в интервью телеканалу CNN."Если в будущем разразится какая-либо война и США потребуются люди, <...> кто будет в окопах вблизи Тегерана? Я не думаю, что многие страны готовы на это. Украинцы готовы <...> стоять с США плечом к плечу или в окопах рядом с Тегераном, или <...> в Северной Корее, или рядом с Пекином — без разницы", — отметил он.При этом Гончаренко указал на то, что сейчас Киеву не хватает поддержки союзников. Ранее Владимир Путин отмечал, что киевский режим обслуживает не свои национальные интересы, а интересы третьих стран. По его словам, Запад использует Украину и как таран, и как полигон.

https://ria.ru/20240222/panika-1928930417.html

сша

украина

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, тегеран (город), алексей гончаренко, верховная рада украины