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На Украине заявили о готовности воевать с КНДР, Китаем и Ираном - РИА Новости, 23.02.2024
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20:30 23.02.2024 (обновлено: 21:28 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/ukraina-1929204096.html
На Украине заявили о готовности воевать с КНДР, Китаем и Ираном
На Украине заявили о готовности воевать с КНДР, Китаем и Ираном - РИА Новости, 23.02.2024
На Украине заявили о готовности воевать с КНДР, Китаем и Ираном
Украинцы готовы в будущем воевать с Ираном, Китаем или КНДР на стороне США, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в интервью телеканалу CNN. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T20:30
2024-02-23T21:28
в мире
сша
украина
тегеран (город)
алексей гончаренко
верховная рада украины
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украинцы готовы в будущем воевать с Ираном, Китаем или КНДР на стороне США, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в интервью телеканалу CNN."Если в будущем разразится какая-либо война и США потребуются люди, &lt;...&gt; кто будет в окопах вблизи Тегерана? Я не думаю, что многие страны готовы на это. Украинцы готовы &lt;...&gt; стоять с США плечом к плечу или в окопах рядом с Тегераном, или &lt;...&gt; в Северной Корее, или рядом с Пекином — без разницы", — отметил он.При этом Гончаренко указал на то, что сейчас Киеву не хватает поддержки союзников. Ранее Владимир Путин отмечал, что киевский режим обслуживает не свои национальные интересы, а интересы третьих стран. По его словам, Запад использует Украину и как таран, и как полигон.
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в мире, сша, украина, тегеран (город), алексей гончаренко, верховная рада украины
В мире, США, Украина, Тегеран (город), Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
На Украине заявили о готовности воевать с КНДР, Китаем и Ираном

CNN: в Раде заявили о готовности ВСУ воевать на стороне США с Ираном, КНР и КНДР

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украинцы готовы в будущем воевать с Ираном, Китаем или КНДР на стороне США, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в интервью телеканалу CNN.
"Если в будущем разразится какая-либо война и США потребуются люди, <...> кто будет в окопах вблизи Тегерана? Я не думаю, что многие страны готовы на это. Украинцы готовы <...> стоять с США плечом к плечу или в окопах рядом с Тегераном, или <...> в Северной Корее, или рядом с Пекином — без разницы", — отметил он.
При этом Гончаренко указал на то, что сейчас Киеву не хватает поддержки союзников.
Ранее Владимир Путин отмечал, что киевский режим обслуживает не свои национальные интересы, а интересы третьих стран. По его словам, Запад использует Украину и как таран, и как полигон.
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В миреСШАУкраинаТегеран (город)Алексей ГончаренкоВерховная Рада Украины
 
 
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