https://ria.ru/20240223/ukraina-1929146319.html

"Укроборонпром" собирается изготавливать винтовки по стандартам НАТО

"Укроборонпром" собирается изготавливать винтовки по стандартам НАТО - РИА Новости, 23.02.2024

"Укроборонпром" собирается изготавливать винтовки по стандартам НАТО

Украинский государственный концерн "Укроборонпром" сообщил в Telegram-канале, что заключил соглашение с чешской компанией Česká zbrojovka о передачи лицензии на РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T13:51

2024-02-23T13:51

2024-02-23T13:51

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в мире

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Украинский государственный концерн "Укроборонпром" сообщил в Telegram-канале, что заключил соглашение с чешской компанией Česká zbrojovka о передачи лицензии на производство стрелкового оружия по стандарту НАТО - в частности, речь идет о винтовке CZ BREN 2. "Укроборонпром" будет складывать стрелковое оружие в соответствии со стандартами НАТО по лицензионному соглашению с Česká zbrojovka", - говорится в сообщении, опубликованном концерном. Уточняется, что чешская компания является дочерней компанией Colt CZ Group SE, с которой подписали договор о передаче лицензии, позволяющей складывать винтовку - модель CZ BREN 2, Как отметили в компании, эта модель стоит на вооружении у военных формирований и правоохранительных органах по всему миру. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240219/nato-1928140107.html

https://ria.ru/20240221/ukraina-1928738402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, сша, сергей лавров, нато, укроборонпром, в мире