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На Украине приняли законопроект о демобилизации срочников - РИА Новости, 23.02.2024
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13:21 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/ukraina-1929142308.html
На Украине приняли законопроект о демобилизации срочников
На Украине приняли законопроект о демобилизации срочников - РИА Новости, 23.02.2024
На Украине приняли законопроект о демобилизации срочников
Верховная рада Украины приняла законопроект о демобилизации солдат срочной службы, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T13:21
2024-02-23T13:21
в мире
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россия
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юлия тимошенко
алексей гончаренко
владимир путин
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла законопроект о демобилизации солдат срочной службы, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко. Как сообщают украинские СМИ, законопроект подразумевает возможность демобилизации солдат, находившихся на срочной службе к моменту начала Россией СВО. В связи с введением военного положения на Украине срочники продолжили службу и после истечения срока призыва. "Верховная Рада приняла за основу и в целом (в обоих чтениях - ред.) законопроект о демобилизации срочников", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Как отметил депутат, в законопроект также включена норма о годовой отсрочке от повторной мобилизации для отслуживших срочную службу. Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Подготовленный правительством Украины законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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в мире, украина, россия, европа, юлия тимошенко, алексей гончаренко, владимир путин, верховная рада украины, партия "батькивщина", нато
В мире, Украина, Россия, Европа, Юлия Тимошенко, Алексей Гончаренко, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Партия "Батькивщина", НАТО
На Украине приняли законопроект о демобилизации срочников

Верховная рада Украины приняла законопроект о демобилизации срочников

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла законопроект о демобилизации солдат срочной службы, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.
Как сообщают украинские СМИ, законопроект подразумевает возможность демобилизации солдат, находившихся на срочной службе к моменту начала Россией СВО. В связи с введением военного положения на Украине срочники продолжили службу и после истечения срока призыва.
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"Верховная Рада приняла за основу и в целом (в обоих чтениях - ред.) законопроект о демобилизации срочников", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Как отметил депутат, в законопроект также включена норма о годовой отсрочке от повторной мобилизации для отслуживших срочную службу.
Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Подготовленный правительством Украины законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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В миреУкраинаРоссияЕвропаЮлия ТимошенкоАлексей ГончаренкоВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныПартия "Батькивщина"НАТО
 
 
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