На Украине убит третий финский наемник, пишут СМИ
Ilta-Sanomat: третий финский наемник убит на Украине в районе Артемовска
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С3 "Акация" 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО на Авдеевском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С3 "Акация" 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО на Авдеевском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Третий финский наемник убит на Украине, сообщила газета Ilta-Sanomat.
Издание отметило, что военный, которому был 21 год, погиб в понедельник в районе Артемовска.
Первый наемник из скандинавской страны умер на Украине в июне 2023 года, а второй — в октябре.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами иностранцы, приехавшие воевать за деньги, говорят, что ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
В понедельник начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете "Красная звезда" заявил, что под видом наемников в боевых действиях на Украине участвуют военнослужащие НАТО.