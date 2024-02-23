https://ria.ru/20240223/ukraina-1929124057.html

На Украине убит третий финский наемник, пишут СМИ

На Украине убит третий финский наемник, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2024

На Украине убит третий финский наемник, пишут СМИ

Третий финский наемник убит на Украине, сообщила газета Ilta-Sanomat. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T10:43

2024-02-23T10:43

2024-02-23T13:15

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Третий финский наемник убит на Украине, сообщила газета Ilta-Sanomat. Издание отметило, что военный, которому был 21 год, погиб в понедельник в районе Артемовска.Всего в рядах ВСУ находятся несколько десятков граждан Финляндии, сообщила газета, но точное число и срок их пребывания на Украине не уточнила.Первый наемник из скандинавской страны умер на Украине в июне 2023 года, а второй — в октябре.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами иностранцы, приехавшие воевать за деньги, говорят, что ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.В понедельник начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете "Красная звезда" заявил, что под видом наемников в боевых действиях на Украине участвуют военнослужащие НАТО.

https://ria.ru/20240122/naemnik-1922824743.html

https://ria.ru/20231213/ukraina-1915562173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, артемовск, финляндия, вооруженные силы украины