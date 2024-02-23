Рейтинг@Mail.ru
На Украине убит третий финский наемник, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:43 23.02.2024 (обновлено: 13:15 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/ukraina-1929124057.html
На Украине убит третий финский наемник, пишут СМИ
На Украине убит третий финский наемник, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2024
На Украине убит третий финский наемник, пишут СМИ
Третий финский наемник убит на Украине, сообщила газета Ilta-Sanomat. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T10:43
2024-02-23T13:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
артемовск
финляндия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929122948_0:226:3071:1953_1920x0_80_0_0_2514fb583ab62880403dd96aa51cd7ae.jpg
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Третий финский наемник убит на Украине, сообщила газета Ilta-Sanomat. Издание отметило, что военный, которому был 21 год, погиб в понедельник в районе Артемовска.Всего в рядах ВСУ находятся несколько десятков граждан Финляндии, сообщила газета, но точное число и срок их пребывания на Украине не уточнила.Первый наемник из скандинавской страны умер на Украине в июне 2023 года, а второй — в октябре.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами иностранцы, приехавшие воевать за деньги, говорят, что ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.В понедельник начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете "Красная звезда" заявил, что под видом наемников в боевых действиях на Украине участвуют военнослужащие НАТО.
https://ria.ru/20240122/naemnik-1922824743.html
https://ria.ru/20231213/ukraina-1915562173.html
украина
артемовск
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929122948_20:0:2749:2047_1920x0_80_0_0_9a9ec2b061e742d8dbacc5641b2f9bf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, артемовск, финляндия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Артемовск, Финляндия, Вооруженные силы Украины
На Украине убит третий финский наемник, пишут СМИ

Ilta-Sanomat: третий финский наемник убит на Украине в районе Артемовска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С3 "Акация" 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО на Авдеевском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С3 Акация 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа САУ 2С3 "Акация" 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО на Авдеевском направлении СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Третий финский наемник убит на Украине, сообщила газета Ilta-Sanomat.
Издание отметило, что военный, которому был 21 год, погиб в понедельник в районе Артемовска.
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
СМИ: семья убитого на Украине наемника из США не может вернуть его тело
22 января, 18:24
Всего в рядах ВСУ находятся несколько десятков граждан Финляндии, сообщила газета, но точное число и срок их пребывания на Украине не уточнила.
Первый наемник из скандинавской страны умер на Украине в июне 2023 года, а второй — в октябре.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами иностранцы, приехавшие воевать за деньги, говорят, что ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
В понедельник начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете "Красная звезда" заявил, что под видом наемников в боевых действиях на Украине участвуют военнослужащие НАТО.
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
СМИ: в зоне СВО убили шведского наемника, воевавшего за Украину
13 декабря 2023, 16:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАртемовскФинляндияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала