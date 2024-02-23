https://ria.ru/20240223/ukraina-1929115013.html

"Русские возьмут". В США сообщили, в каких границах останется Украина

"Русские возьмут". В США сообщили, в каких границах останется Украина - РИА Новости, 23.02.2024

"Русские возьмут". В США сообщили, в каких границах останется Украина

Россия возьмет под контроль еще больше территорий перед переговорами с Украиной, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Global... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T09:25

2024-02-23T09:25

2024-02-23T09:25

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чикагский университет

политика

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россия возьмет под контроль еще больше территорий перед переговорами с Украиной, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Global Times."Думаю, реальные боевые действия не продлятся до 2025 года. Русские возьмут под контроль еще больше территории, чем контролируют сейчас, и наступит перемирие", — предположил специалист.Ученый также предупредил, что даже в случае мирного урегулирования конфликта Запад не перестанет провоцировать Россию и пытаться дестабилизировать обстановку в новых регионах.В Кремле неоднократно заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. При этом Москва указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.

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