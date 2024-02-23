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"Русские возьмут". В США сообщили, в каких границах останется Украина - РИА Новости, 23.02.2024
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09:25 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/ukraina-1929115013.html
"Русские возьмут". В США сообщили, в каких границах останется Украина
"Русские возьмут". В США сообщили, в каких границах останется Украина - РИА Новости, 23.02.2024
"Русские возьмут". В США сообщили, в каких границах останется Украина
Россия возьмет под контроль еще больше территорий перед переговорами с Украиной, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Global... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T09:25
2024-02-23T09:25
россия
в мире
украина
москва
джон миршаймер
чикагский университет
политика
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россия возьмет под контроль еще больше территорий перед переговорами с Украиной, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Global Times.&quot;Думаю, реальные боевые действия не продлятся до 2025 года. Русские возьмут под контроль еще больше территории, чем контролируют сейчас, и наступит перемирие&quot;, — предположил специалист.Ученый также предупредил, что даже в случае мирного урегулирования конфликта Запад не перестанет провоцировать Россию и пытаться дестабилизировать обстановку в новых регионах.В Кремле неоднократно заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. При этом Москва указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
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россия, в мире, украина, москва, джон миршаймер, чикагский университет, политика
Россия, В мире, Украина, Москва, Джон Миршаймер, Чикагский университет, Политика
"Русские возьмут". В США сообщили, в каких границах останется Украина

Миршаймер: Россия возьмет под контроль еще больше территорий перед переговорами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россия возьмет под контроль еще больше территорий перед переговорами с Украиной, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Global Times.
«

"Думаю, реальные боевые действия не продлятся до 2025 года. Русские возьмут под контроль еще больше территории, чем контролируют сейчас, и наступит перемирие", — предположил специалист.

Ученый также предупредил, что даже в случае мирного урегулирования конфликта Запад не перестанет провоцировать Россию и пытаться дестабилизировать обстановку в новых регионах.
В Кремле неоднократно заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. При этом Москва указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
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