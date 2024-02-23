https://ria.ru/20240223/ukraina-1929097916.html

Свозят технику. Украинцы пошли на отчаянный шаг из-за конфликта с Польшей

Свозят технику. Украинцы пошли на отчаянный шаг из-за конфликта с Польшей - РИА Новости, 23.02.2024

Свозят технику. Украинцы пошли на отчаянный шаг из-за конфликта с Польшей

Украинцы свозят сгоревшую сельхозтехнику к заблокированной границе с Польшей, пишет украинское издание "Апостроф" со ссылкой на соцсети. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T02:42

2024-02-23T02:42

2024-02-23T02:47

в мире

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польша

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Украинцы свозят сгоревшую сельхозтехнику к заблокированной границе с Польшей, пишет украинское издание "Апостроф" со ссылкой на соцсети.Издание разместило видео украинского водителя Александра Климова, который опубликовал в TikTok кадры с тралами, на которых везут сгоревшие грузовики и тракторы. По утверждению Климова, эта сельхозтехника была привезена из "зоны боевых действий" к КПП "Долгобичув - Угринов".Автор видео возмутился действиями польских фермеров, жалующихся на то, как "им плохо" из-за украинцев.Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928998563.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928936526.html

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в мире, украина, польша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)