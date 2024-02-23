https://ria.ru/20240223/ukraina-1929092545.html

Минздрав Украины раскрыл данные о падении рождаемости

Минздрав Украины раскрыл данные о падении рождаемости - РИА Новости, 23.02.2024

Минздрав Украины раскрыл данные о падении рождаемости

Показатели рождаемости на Украине ежегодно сокращаются примерно на 7%, начиная с 2013 года, сообщили в министерстве здравоохранения страны. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T00:31

2024-02-23T00:31

2024-02-23T00:31

в мире

украина

элла либанова

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Показатели рождаемости на Украине ежегодно сокращаются примерно на 7%, начиная с 2013 года, сообщили в министерстве здравоохранения страны. "Показатели рождаемости на Украине падают еще с 2013 года примерно на 7% в год. В 2023 году ежемесячно в среднем рождалось около 16,1 тысячи детей. Для сравнения, в предыдущие годы... количество младенцев колебалось в пределах 21-23 тысяч в месяц", - сообщили в минздраве украинскому агентству "Укринформ". В свою очередь, в Нацслужбе здоровья страны уточнили, что в электронной системе здравоохранения в 2023 году зарегистрировали 176 981 роды и внесли данные о 178 128 детях. В 2022 году родов в стране зафиксировали 190 393, количество родившихся детей, данные о которых внесли в базу, составили - 192 691. В январе газета Times со ссылкой на экспертов сообщала, что коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире. В декабре 2022 года директор украинского Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова сообщала, что 2023 год будет годом катастрофического падения рождаемости. Позднее аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных в стране, сообщал, что рождаемость на Украине достигла самого низкого уровня за все годы независимости.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1929061369.html

https://ria.ru/20240222/lavrov-1929084861.html

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в мире, украина, элла либанова