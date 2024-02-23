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Трамп заявил, что только он сможет предотвратить третью мировую войну - РИА Новости, 23.02.2024
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08:08 23.02.2024 (обновлено: 08:16 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/tramp-1929107104.html
Трамп заявил, что только он сможет предотвратить третью мировую войну
Трамп заявил, что только он сможет предотвратить третью мировую войну - РИА Новости, 23.02.2024
Трамп заявил, что только он сможет предотвратить третью мировую войну
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сможет урегулировать конфликт вокруг Украины в сжатые сроки в случае победы на выборах. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T08:08
2024-02-23T08:16
в мире
сша
дональд трамп
украина
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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сможет урегулировать конфликт вокруг Украины в сжатые сроки в случае победы на выборах. "Мы восстановим мир с помощью силы, еще до того, как я займу офис. Вскоре после того, как мы выиграем выборы, я добьюсь урегулирования между Россией и Украиной", - заявил Трамп на христианской конференции в штате Теннесси. Трансляцию мероприятия вели американские кабельные сети. Как заявил Трамп, только ему под силу предотвратить начало третьей мировой войны. "Мы очень близки к третьей мировой войне", - заявил он. Ранее Владимир Зеленский в интервью Fox News усомнился, что Трампу в случае победы в борьбе за пост американского лидера удастся урегулировать конфликт вокруг Украины.
https://ria.ru/20240221/tramp-1928622179.html
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в мире, сша, дональд трамп, украина
В мире, США, Дональд Трамп, Украина
Трамп заявил, что только он сможет предотвратить третью мировую войну

Трамп заявил, что урегулирует ситуацию на Украине и предотвратит третью мировую

© AP Photo / Manuel Balce CenetaКандидат в президенты США от республиканской партии Трамп
Кандидат в президенты США от республиканской партии Трамп - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Кандидат в президенты США от республиканской партии Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сможет урегулировать конфликт вокруг Украины в сжатые сроки в случае победы на выборах.
"Мы восстановим мир с помощью силы, еще до того, как я займу офис. Вскоре после того, как мы выиграем выборы, я добьюсь урегулирования между Россией и Украиной", - заявил Трамп на христианской конференции в штате Теннесси.
Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Трамп назвал Россию "военной машиной", победившей Наполеона и Гитлера
21 февраля, 03:52
Трансляцию мероприятия вели американские кабельные сети.
Как заявил Трамп, только ему под силу предотвратить начало третьей мировой войны. "Мы очень близки к третьей мировой войне", - заявил он.
Ранее Владимир Зеленский в интервью Fox News усомнился, что Трампу в случае победы в борьбе за пост американского лидера удастся урегулировать конфликт вокруг Украины.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Трамп заявил, что США превращаются в страну третьего мира
18 февраля, 03:28
 
В миреСШАДональд ТрампУкраина
 
 
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