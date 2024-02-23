https://ria.ru/20240223/tramp-1929107104.html

Трамп заявил, что только он сможет предотвратить третью мировую войну

Трамп заявил, что только он сможет предотвратить третью мировую войну - РИА Новости, 23.02.2024

Трамп заявил, что только он сможет предотвратить третью мировую войну

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сможет урегулировать конфликт вокруг Украины в сжатые сроки в случае победы на выборах. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T08:08

2024-02-23T08:08

2024-02-23T08:16

в мире

сша

дональд трамп

украина

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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сможет урегулировать конфликт вокруг Украины в сжатые сроки в случае победы на выборах. "Мы восстановим мир с помощью силы, еще до того, как я займу офис. Вскоре после того, как мы выиграем выборы, я добьюсь урегулирования между Россией и Украиной", - заявил Трамп на христианской конференции в штате Теннесси. Трансляцию мероприятия вели американские кабельные сети. Как заявил Трамп, только ему под силу предотвратить начало третьей мировой войны. "Мы очень близки к третьей мировой войне", - заявил он. Ранее Владимир Зеленский в интервью Fox News усомнился, что Трампу в случае победы в борьбе за пост американского лидера удастся урегулировать конфликт вокруг Украины.

https://ria.ru/20240221/tramp-1928622179.html

https://ria.ru/20240218/tramp-1928020863.html

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, дональд трамп, украина