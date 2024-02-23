https://ria.ru/20240223/testosteron-1929105491.html

Эксперт Минздрава рассказал, как мужчине нормализовать уровень тестостерона

Эксперт Минздрава рассказал, как мужчине нормализовать уровень тестостерона - РИА Новости, 23.02.2024

Эксперт Минздрава рассказал, как мужчине нормализовать уровень тестостерона

Гормон тестостерон помогает мужчинам легче переносить физические нагрузки, и чтобы его уровень был в норме, следует отказаться от курения и злоупотребления... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T07:12

2024-02-23T07:12

2024-02-23T07:12

общество

россия

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Гормон тестостерон помогает мужчинам легче переносить физические нагрузки, и чтобы его уровень был в норме, следует отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, заниматься спортом и наладить режим сна и питания, рассказал РИА Новости профессор кафедры урологии и андрологии лечебного факультета РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России Сергей Пульбере. "Чтобы нормализовать уровень тестостерона, важно избегать вредных привычек – курения и злоупотребления алкоголем. Токсичные вещества угнетают выработку тестостерона. Также влияет и недостаток движения, адинамия – мужчины, которые сидят с пивом у телевизора, как правило обладают более низким либидо и изменчивым настроением", – сказал Пульбере. Он пояснил, что тестостерон дает мужчинам мотивацию и стрессоустойчивость, и при высоком уровне этого гормона они легче переносят физические нагрузки и быстрее восстанавливаются после них. По его словам, те, кто регулярно ходят в спортзал или занимаются физкультурой на природе, обладают более высоким и стабильным уровнем тестостерона. Стрессы, неправильное питание, плохой сон также отрицательно влияют на уровень тестостерона, добавил специалист. По его словам, ритм жизни современных мужчин сопряжен с активной работой и зачастую нарушенным питанием и сном, и из-за этого у них также может быть пониженный уровень этого гормона. Если можно ограничить какие-то вредные факторы, лучше это сделать, подчеркнул он.

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общество, россия, российский медицинский университет имени н. и. пирогова