Рейтинг@Mail.ru
Эксперт Минздрава рассказал, как мужчине нормализовать уровень тестостерона - РИА Новости, 23.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:12 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/testosteron-1929105491.html
Эксперт Минздрава рассказал, как мужчине нормализовать уровень тестостерона
Эксперт Минздрава рассказал, как мужчине нормализовать уровень тестостерона - РИА Новости, 23.02.2024
Эксперт Минздрава рассказал, как мужчине нормализовать уровень тестостерона
Гормон тестостерон помогает мужчинам легче переносить физические нагрузки, и чтобы его уровень был в норме, следует отказаться от курения и злоупотребления... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T07:12
2024-02-23T07:12
общество
россия
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846607955_0:16:1536:880_1920x0_80_0_0_aca5ecf211eb5dcd9615261d063707fb.jpg
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Гормон тестостерон помогает мужчинам легче переносить физические нагрузки, и чтобы его уровень был в норме, следует отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, заниматься спортом и наладить режим сна и питания, рассказал РИА Новости профессор кафедры урологии и андрологии лечебного факультета РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России Сергей Пульбере. "Чтобы нормализовать уровень тестостерона, важно избегать вредных привычек – курения и злоупотребления алкоголем. Токсичные вещества угнетают выработку тестостерона. Также влияет и недостаток движения, адинамия – мужчины, которые сидят с пивом у телевизора, как правило обладают более низким либидо и изменчивым настроением", – сказал Пульбере. Он пояснил, что тестостерон дает мужчинам мотивацию и стрессоустойчивость, и при высоком уровне этого гормона они легче переносят физические нагрузки и быстрее восстанавливаются после них. По его словам, те, кто регулярно ходят в спортзал или занимаются физкультурой на природе, обладают более высоким и стабильным уровнем тестостерона. Стрессы, неправильное питание, плохой сон также отрицательно влияют на уровень тестостерона, добавил специалист. По его словам, ритм жизни современных мужчин сопряжен с активной работой и зачастую нарушенным питанием и сном, и из-за этого у них также может быть пониженный уровень этого гормона. Если можно ограничить какие-то вредные факторы, лучше это сделать, подчеркнул он.
https://ria.ru/20240219/preddiabet-1927771751.html
https://ria.ru/20240218/kofe-1928119927.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846607955_171:0:1366:896_1920x0_80_0_0_98d5ce68fded2abfc3dcbbb49e7e3af2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, российский медицинский университет имени н. и. пирогова
Общество, Россия, Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова
Эксперт Минздрава рассказал, как мужчине нормализовать уровень тестостерона

Пульбере: для нормализации уровня тестостерона нужно отказаться от курения

© Фото : SportishkaМышцы предплечья
Мышцы предплечья - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© Фото : Sportishka
Мышцы предплечья. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Гормон тестостерон помогает мужчинам легче переносить физические нагрузки, и чтобы его уровень был в норме, следует отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, заниматься спортом и наладить режим сна и питания, рассказал РИА Новости профессор кафедры урологии и андрологии лечебного факультета РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России Сергей Пульбере.
"Чтобы нормализовать уровень тестостерона, важно избегать вредных привычек – курения и злоупотребления алкоголем. Токсичные вещества угнетают выработку тестостерона. Также влияет и недостаток движения, адинамия – мужчины, которые сидят с пивом у телевизора, как правило обладают более низким либидо и изменчивым настроением", – сказал Пульбере.
Женщина-ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
"Даже не догадывались". Названы простые способы избежать диабета
19 февраля, 08:00
Он пояснил, что тестостерон дает мужчинам мотивацию и стрессоустойчивость, и при высоком уровне этого гормона они легче переносят физические нагрузки и быстрее восстанавливаются после них.
По его словам, те, кто регулярно ходят в спортзал или занимаются физкультурой на природе, обладают более высоким и стабильным уровнем тестостерона.
Стрессы, неправильное питание, плохой сон также отрицательно влияют на уровень тестостерона, добавил специалист.
По его словам, ритм жизни современных мужчин сопряжен с активной работой и зачастую нарушенным питанием и сном, и из-за этого у них также может быть пониженный уровень этого гормона. Если можно ограничить какие-то вредные факторы, лучше это сделать, подчеркнул он.
Растворимый кофе - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Биолог раскрыл, чем опасен растворимый кофе
18 февраля, 20:46
 
ОбществоРоссияРоссийский медицинский университет имени Н. И. Пирогова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала