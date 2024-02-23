Хуситы заявили, что с начала операции атаковали 48 судов
Хуситы заявили, что за 20 недель атаковали в Красном и Аравийском морях 48 судов
© AP Photo / Indian NavyНефтяной танкер Marlin Luanda в Аденском заливе горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами
© AP Photo / Indian Navy
Нефтяной танкер Marlin Luanda в Аденском заливе горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами. Архивное фото
ДОХА, 23 фев - РИА Новости. За 20 недель с начала военных операций правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) были атакованы 48 судов в Красном и Аравийском морях, по Израилю запущено 183 беспилотника и ракеты, сообщил лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси в эфире телеканала "Аль-Масира".
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"В связи с тем, что враг продолжает геноцид палестинского народа в секторе Газа и не идет на прекращение огня, наши операции продолжаются и нарастают количественно и качественно. Так, число совершенных за неделю операций против вражеских судов возросло до 13-ти, а за 20 недель противостояния врагу в Красном и Аравийском морях были атакованы 48 судов, по вражескому образованию были выпущены 183 беспилотника и ракеты", - отметил он.
Кроме того, вооруженные силы хуситов, по словам их лидера, провели более 1,1 тысячи военных учений, парадов и шествий, и более 273 тысяч бойцов были подготовлены и выпущены за это время в рамках всеобщей мобилизации.
О новой атаке против эсминца США и британского судна военный представитель хуситов сообщил в четверг вечером.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.