https://ria.ru/20240223/suda-1929096484.html

Хуситы заявили, что с начала операции атаковали 48 судов

Хуситы заявили, что с начала операции атаковали 48 судов - РИА Новости, 23.02.2024

Хуситы заявили, что с начала операции атаковали 48 судов

За 20 недель с начала военных операций правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) были атакованы 48 судов в Красном и Аравийском морях, по... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T01:52

2024-02-23T01:52

2024-02-23T01:52

в мире

сша

йемен

аравийское море

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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ДОХА, 23 фев - РИА Новости. За 20 недель с начала военных операций правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) были атакованы 48 судов в Красном и Аравийском морях, по Израилю запущено 183 беспилотника и ракеты, сообщил лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси в эфире телеканала "Аль-Масира". "В связи с тем, что враг продолжает геноцид палестинского народа в секторе Газа и не идет на прекращение огня, наши операции продолжаются и нарастают количественно и качественно. Так, число совершенных за неделю операций против вражеских судов возросло до 13-ти, а за 20 недель противостояния врагу в Красном и Аравийском морях были атакованы 48 судов, по вражескому образованию были выпущены 183 беспилотника и ракеты", - отметил он. Кроме того, вооруженные силы хуситов, по словам их лидера, провели более 1,1 тысячи военных учений, парадов и шествий, и более 273 тысяч бойцов были подготовлены и выпущены за это время в рамках всеобщей мобилизации. О новой атаке против эсминца США и британского судна военный представитель хуситов сообщил в четверг вечером.Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240222/esminets-1929079480.html

https://ria.ru/20240223/khusity-1929095900.html

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аравийское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, сша, йемен, аравийское море, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене