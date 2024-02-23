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Хуситы заявили, что с начала операции атаковали 48 судов - РИА Новости, 23.02.2024
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01:52 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/suda-1929096484.html
Хуситы заявили, что с начала операции атаковали 48 судов
Хуситы заявили, что с начала операции атаковали 48 судов - РИА Новости, 23.02.2024
Хуситы заявили, что с начала операции атаковали 48 судов
За 20 недель с начала военных операций правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) были атакованы 48 судов в Красном и Аравийском морях, по... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T01:52
2024-02-23T01:52
в мире
сша
йемен
аравийское море
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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ДОХА, 23 фев - РИА Новости. За 20 недель с начала военных операций правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) были атакованы 48 судов в Красном и Аравийском морях, по Израилю запущено 183 беспилотника и ракеты, сообщил лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси в эфире телеканала "Аль-Масира". "В связи с тем, что враг продолжает геноцид палестинского народа в секторе Газа и не идет на прекращение огня, наши операции продолжаются и нарастают количественно и качественно. Так, число совершенных за неделю операций против вражеских судов возросло до 13-ти, а за 20 недель противостояния врагу в Красном и Аравийском морях были атакованы 48 судов, по вражескому образованию были выпущены 183 беспилотника и ракеты", - отметил он. Кроме того, вооруженные силы хуситов, по словам их лидера, провели более 1,1 тысячи военных учений, парадов и шествий, и более 273 тысяч бойцов были подготовлены и выпущены за это время в рамках всеобщей мобилизации. О новой атаке против эсминца США и британского судна военный представитель хуситов сообщил в четверг вечером.Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240222/esminets-1929079480.html
https://ria.ru/20240223/khusity-1929095900.html
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в мире, сша, йемен, аравийское море, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Йемен, Аравийское море, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Хуситы заявили, что с начала операции атаковали 48 судов

Хуситы заявили, что за 20 недель атаковали в Красном и Аравийском морях 48 судов

© AP Photo / Indian NavyНефтяной танкер Marlin Luanda в Аденском заливе горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами
Нефтяной танкер Marlin Luanda в Аденском заливе горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Indian Navy
Нефтяной танкер Marlin Luanda в Аденском заливе горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами. Архивное фото
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ДОХА, 23 фев - РИА Новости. За 20 недель с начала военных операций правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) были атакованы 48 судов в Красном и Аравийском морях, по Израилю запущено 183 беспилотника и ракеты, сообщил лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси в эфире телеканала "Аль-Масира".
«
"В связи с тем, что враг продолжает геноцид палестинского народа в секторе Газа и не идет на прекращение огня, наши операции продолжаются и нарастают количественно и качественно. Так, число совершенных за неделю операций против вражеских судов возросло до 13-ти, а за 20 недель противостояния врагу в Красном и Аравийском морях были атакованы 48 судов, по вражескому образованию были выпущены 183 беспилотника и ракеты", - отметил он.
Кроме того, вооруженные силы хуситов, по словам их лидера, провели более 1,1 тысячи военных учений, парадов и шествий, и более 273 тысяч бойцов были подготовлены и выпущены за это время в рамках всеобщей мобилизации.
Йеменская береговая охрана от группировки хуситов патрулирует море
Йеменские хуситы заявили об ударе по американскому эсминцу
Вчера, 21:28
О новой атаке против эсминца США и британского судна военный представитель хуситов сообщил в четверг вечером.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Аденский залив
Источник: хуситы уведомили компании о запрете на проход судов вблизи Йемена
01:31
 
В миреСШАЙеменАравийское мореАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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