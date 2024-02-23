https://ria.ru/20240223/stockmann-1929158324.html
Финскую компанию Stockmann переименуют в Lindex
Финскую компанию Stockmann переименуют в Lindex - РИА Новости, 23.02.2024
Финскую компанию Stockmann переименуют в Lindex
Совет директоров финской торговой сети Stockmann предложил изменить название компании на Lindex, но сам бренд оставить без изменений, сообщается в пятницу в... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T15:20
2024-02-23T15:20
2024-02-23T15:20
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финляндия
экономика
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Совет директоров финской торговой сети Stockmann предложил изменить название компании на Lindex, но сам бренд оставить без изменений, сообщается в пятницу в пресс-релизе. "Совет директоров Stockmann Plc предлагает изменить название материнской компании на Lindex Group Plc без изменения бренда Stockmann и названий универмагов", – говорится в материале. Как отметила председатель правления Сари Похьонен, предлагаемое изменение названия будет лучше отражать усиление роли подразделения Lindex в бизнесе группы и не повлияет на сильный бренд Stockmann. Stockmann — компания розничной торговли, основанная в 1862 году. В настоящее время управляет примерно 460 магазинами в 18 странах. Ранее в Финляндии неоднократно критиковали Stockmann за присутствие бренда в России. Представители финской сети поясняли, что компания не владеет магазинами в РФ, а название "Stockmann" по условиям договора с российскими владельцами может использоваться еще как минимум несколько ближайших лет.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, экономика, stockmann
В мире, Финляндия, Экономика, Stockmann
Финскую компанию Stockmann переименуют в Lindex
Финскую компанию Stockmann переименуют в Lindex, сохранив названия магазинов
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости.
Совет директоров финской торговой сети Stockmann предложил изменить название компании на Lindex, но сам бренд оставить без изменений, сообщается в пятницу в пресс-релизе
.
"Совет директоров Stockmann Plc предлагает изменить название материнской компании на Lindex Group Plc без изменения бренда Stockmann и названий универмагов", – говорится в материале.
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Как отметила председатель правления Сари Похьонен, предлагаемое изменение названия будет лучше отражать усиление роли подразделения Lindex в бизнесе группы и не повлияет на сильный бренд Stockmann.
Stockmann — компания розничной торговли, основанная в 1862 году. В настоящее время управляет примерно 460 магазинами в 18 странах.
Ранее в Финляндии неоднократно критиковали Stockmann за присутствие бренда в России. Представители финской сети поясняли, что компания не владеет магазинами в РФ, а название "Stockmann" по условиям договора с российскими владельцами может использоваться еще как минимум несколько ближайших лет.
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