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Финскую компанию Stockmann переименуют в Lindex - РИА Новости, 23.02.2024
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15:20 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/stockmann-1929158324.html
Финскую компанию Stockmann переименуют в Lindex
Финскую компанию Stockmann переименуют в Lindex - РИА Новости, 23.02.2024
Финскую компанию Stockmann переименуют в Lindex
Совет директоров финской торговой сети Stockmann предложил изменить название компании на Lindex, но сам бренд оставить без изменений, сообщается в пятницу в... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T15:20
2024-02-23T15:20
в мире
финляндия
экономика
stockmann
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Совет директоров финской торговой сети Stockmann предложил изменить название компании на Lindex, но сам бренд оставить без изменений, сообщается в пятницу в пресс-релизе. "Совет директоров Stockmann Plc предлагает изменить название материнской компании на Lindex Group Plc без изменения бренда Stockmann и названий универмагов", – говорится в материале. Как отметила председатель правления Сари Похьонен, предлагаемое изменение названия будет лучше отражать усиление роли подразделения Lindex в бизнесе группы и не повлияет на сильный бренд Stockmann. Stockmann — компания розничной торговли, основанная в 1862 году. В настоящее время управляет примерно 460 магазинами в 18 странах. Ранее в Финляндии неоднократно критиковали Stockmann за присутствие бренда в России. Представители финской сети поясняли, что компания не владеет магазинами в РФ, а название "Stockmann" по условиям договора с российскими владельцами может использоваться еще как минимум несколько ближайших лет.
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в мире, финляндия, экономика, stockmann
В мире, Финляндия, Экономика, Stockmann
Финскую компанию Stockmann переименуют в Lindex

Финскую компанию Stockmann переименуют в Lindex, сохранив названия магазинов

© iStock.com / Sergey IzotovУнивермаг Stockmann в Хельсинки
Универмаг Stockmann в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© iStock.com / Sergey Izotov
Универмаг Stockmann в Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Совет директоров финской торговой сети Stockmann предложил изменить название компании на Lindex, но сам бренд оставить без изменений, сообщается в пятницу в пресс-релизе.
"Совет директоров Stockmann Plc предлагает изменить название материнской компании на Lindex Group Plc без изменения бренда Stockmann и названий универмагов", – говорится в материале.
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Как отметила председатель правления Сари Похьонен, предлагаемое изменение названия будет лучше отражать усиление роли подразделения Lindex в бизнесе группы и не повлияет на сильный бренд Stockmann.
Stockmann — компания розничной торговли, основанная в 1862 году. В настоящее время управляет примерно 460 магазинами в 18 странах.
Ранее в Финляндии неоднократно критиковали Stockmann за присутствие бренда в России. Представители финской сети поясняли, что компания не владеет магазинами в РФ, а название "Stockmann" по условиям договора с российскими владельцами может использоваться еще как минимум несколько ближайших лет.
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