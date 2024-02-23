https://ria.ru/20240223/stockmann-1929158324.html

Финскую компанию Stockmann переименуют в Lindex

Финскую компанию Stockmann переименуют в Lindex - РИА Новости, 23.02.2024

Финскую компанию Stockmann переименуют в Lindex

Совет директоров финской торговой сети Stockmann предложил изменить название компании на Lindex, но сам бренд оставить без изменений, сообщается в пятницу в... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T15:20

2024-02-23T15:20

2024-02-23T15:20

в мире

финляндия

экономика

stockmann

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Совет директоров финской торговой сети Stockmann предложил изменить название компании на Lindex, но сам бренд оставить без изменений, сообщается в пятницу в пресс-релизе. "Совет директоров Stockmann Plc предлагает изменить название материнской компании на Lindex Group Plc без изменения бренда Stockmann и названий универмагов", – говорится в материале. Как отметила председатель правления Сари Похьонен, предлагаемое изменение названия будет лучше отражать усиление роли подразделения Lindex в бизнесе группы и не повлияет на сильный бренд Stockmann. Stockmann — компания розничной торговли, основанная в 1862 году. В настоящее время управляет примерно 460 магазинами в 18 странах. Ранее в Финляндии неоднократно критиковали Stockmann за присутствие бренда в России. Представители финской сети поясняли, что компания не владеет магазинами в РФ, а название "Stockmann" по условиям договора с российскими владельцами может использоваться еще как минимум несколько ближайших лет.

https://ria.ru/20240201/isk-1924756100.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, экономика, stockmann