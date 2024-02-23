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США хотят добиться снижения доходов России, заявил Байден - РИА Новости, 23.02.2024
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14:15 23.02.2024 (обновлено: 14:40 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/ssha-1929149101.html
США хотят добиться снижения доходов России, заявил Байден
США хотят добиться снижения доходов России, заявил Байден - РИА Новости, 23.02.2024
США хотят добиться снижения доходов России, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил, что США в рамках новых мер против России предпримут "действия" для снижения ее доходов от энергоресурсов. Заявление Байдена... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T14:15
2024-02-23T14:40
сша
россия
санкции в отношении россии
в мире
джо байден
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что США в рамках новых мер против России предпримут "действия" для снижения ее доходов от энергоресурсов. Заявление Байдена опубликовано на сайте Белого дома."Мы предпримем действия для дальнейшего снижения доходов России в сфере энергетики", - заявил Байден.
https://ria.ru/20240223/kitay-1929102746.html
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сша, россия, санкции в отношении россии, в мире, джо байден
США, Россия, Санкции в отношении России, В мире, Джо Байден
США хотят добиться снижения доходов России, заявил Байден

Байден: США предпримут действия для снижения доходов России от энергоресурсов

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома
Президент Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что США в рамках новых мер против России предпримут "действия" для снижения ее доходов от энергоресурсов. Заявление Байдена опубликовано на сайте Белого дома.
"Мы предпримем действия для дальнейшего снижения доходов России в сфере энергетики", - заявил Байден.
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Китай отреагировал на санкции Великобритании против России
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СШАРоссияСанкции в отношении РоссииВ миреДжо Байден
 
 
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