https://ria.ru/20240223/ssha-1929149101.html
США хотят добиться снижения доходов России, заявил Байден
США хотят добиться снижения доходов России, заявил Байден - РИА Новости, 23.02.2024
США хотят добиться снижения доходов России, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил, что США в рамках новых мер против России предпримут "действия" для снижения ее доходов от энергоресурсов. Заявление Байдена... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T14:15
2024-02-23T14:15
2024-02-23T14:40
сша
россия
санкции в отношении россии
в мире
джо байден
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что США в рамках новых мер против России предпримут "действия" для снижения ее доходов от энергоресурсов. Заявление Байдена опубликовано на сайте Белого дома."Мы предпримем действия для дальнейшего снижения доходов России в сфере энергетики", - заявил Байден.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, санкции в отношении россии, в мире, джо байден
США, Россия, Санкции в отношении России, В мире, Джо Байден
США хотят добиться снижения доходов России, заявил Байден
Байден: США предпримут действия для снижения доходов России от энергоресурсов