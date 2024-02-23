https://ria.ru/20240223/ssha-1929149101.html

США хотят добиться снижения доходов России, заявил Байден

США хотят добиться снижения доходов России, заявил Байден - РИА Новости, 23.02.2024

США хотят добиться снижения доходов России, заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил, что США в рамках новых мер против России предпримут "действия" для снижения ее доходов от энергоресурсов. Заявление Байдена... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T14:15

2024-02-23T14:15

2024-02-23T14:40

сша

россия

санкции в отношении россии

в мире

джо байден

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что США в рамках новых мер против России предпримут "действия" для снижения ее доходов от энергоресурсов. Заявление Байдена опубликовано на сайте Белого дома."Мы предпримем действия для дальнейшего снижения доходов России в сфере энергетики", - заявил Байден.

https://ria.ru/20240223/kitay-1929102746.html

сша

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, санкции в отношении россии, в мире, джо байден