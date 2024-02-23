https://ria.ru/20240223/sova-1929182426.html

В Сочи проводят проверку из-за видео с истязательством совы

В Сочи проводят проверку из-за видео с истязательством совы - РИА Новости, 23.02.2024

В Сочи проводят проверку из-за видео с истязательством совы

Полиция проведёт проверку по факту издевательств над совой в горах Сочи, которую мужчина привязал верёвкой за лапу и треплет как игрушку, сообщает УВД по... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T17:48

2024-02-23T17:48

2024-02-23T17:48

происшествия

сочи

красная поляна

краснодарский край

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СОЧИ, 23 фев - РИА Новости. Полиция проведёт проверку по факту издевательств над совой в горах Сочи, которую мужчина привязал верёвкой за лапу и треплет как игрушку, сообщает УВД по городу. В пятницу в Telegram-канале "ЧП Сочи" было опубликовано видео, как мужчина днем ходит вдоль дороги среди других прохожих, держа в руке длинную палку, к которой за лапу привязана маленькая сова. Несколько раз на видео птица пытается улететь, машет крыльями, но человек тянет её за верёвку как игрушку и треплет из стороны в сторону. Автор видео комментирует, что "сову бедную мучают, жесть. Бедная сова". "Сообщение по данному факту зарегистрировано в пункте полиции поселка Красная Поляна. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240222/zhivotnye-1928754488.html

сочи

красная поляна

краснодарский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, сочи, красная поляна, краснодарский край