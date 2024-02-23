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В Сочи проводят проверку из-за видео с истязательством совы - РИА Новости, 23.02.2024
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17:48 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/sova-1929182426.html
В Сочи проводят проверку из-за видео с истязательством совы
В Сочи проводят проверку из-за видео с истязательством совы - РИА Новости, 23.02.2024
В Сочи проводят проверку из-за видео с истязательством совы
Полиция проведёт проверку по факту издевательств над совой в горах Сочи, которую мужчина привязал верёвкой за лапу и треплет как игрушку, сообщает УВД по... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T17:48
2024-02-23T17:48
происшествия
сочи
красная поляна
краснодарский край
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СОЧИ, 23 фев - РИА Новости. Полиция проведёт проверку по факту издевательств над совой в горах Сочи, которую мужчина привязал верёвкой за лапу и треплет как игрушку, сообщает УВД по городу. В пятницу в Telegram-канале "ЧП Сочи" было опубликовано видео, как мужчина днем ходит вдоль дороги среди других прохожих, держа в руке длинную палку, к которой за лапу привязана маленькая сова. Несколько раз на видео птица пытается улететь, машет крыльями, но человек тянет её за верёвку как игрушку и треплет из стороны в сторону. Автор видео комментирует, что "сову бедную мучают, жесть. Бедная сова". "Сообщение по данному факту зарегистрировано в пункте полиции поселка Красная Поляна. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.
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происшествия, сочи, красная поляна, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Красная Поляна, Краснодарский край
В Сочи проводят проверку из-за видео с истязательством совы

В Сочи проводят проверку из-за видео, где мужчина треплет сову, как игрушку

© ЧП Сочи/TelegramМужчина с совой, привязанной веревкой за лапу, в Сочи
Мужчина с совой, привязанной веревкой за лапу, в Сочи
© ЧП Сочи/Telegram
Мужчина с совой, привязанной веревкой за лапу, в Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 23 фев - РИА Новости. Полиция проведёт проверку по факту издевательств над совой в горах Сочи, которую мужчина привязал верёвкой за лапу и треплет как игрушку, сообщает УВД по городу.
В пятницу в Telegram-канале "ЧП Сочи" было опубликовано видео, как мужчина днем ходит вдоль дороги среди других прохожих, держа в руке длинную палку, к которой за лапу привязана маленькая сова. Несколько раз на видео птица пытается улететь, машет крыльями, но человек тянет её за верёвку как игрушку и треплет из стороны в сторону. Автор видео комментирует, что "сову бедную мучают, жесть. Бедная сова".
"Сообщение по данному факту зарегистрировано в пункте полиции поселка Красная Поляна. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
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ПроисшествияСочиКрасная ПолянаКраснодарский край
 
 
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