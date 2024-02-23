https://ria.ru/20240223/solntse-1929099189.html
На Солнце произошла крупнейшая за семь лет вспышка
На Солнце произошла крупнейшая за семь лет вспышка - РИА Новости, 23.02.2024
На Солнце произошла крупнейшая за семь лет вспышка
Крупнейший по силе взрыв в этом солнечном цикле зарегистрирован на Солнце космическими мониторами сегодня ночью между 01.00 и 02.00 по московскому времени,... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T03:09
2024-02-23T03:09
2024-02-23T03:43
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вспышки на солнце
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Крупнейший по силе взрыв в этом солнечном цикле зарегистрирован на Солнце космическими мониторами сегодня ночью между 01.00 и 02.00 по московскому времени, сообщили РИА Новости в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Солнечный цикл длится примерно 12 лет, в его ходе солнечная активность может ослабевать или усиливаться. Ранее в лаборатории сообщили РИА Новости, что максимум нынешнего цикла наступит в 2024-2025 годах."Зарегистрированные от Солнца потоки излучения составили около одного киловатта на квадратный километр, что всего в два-три раза ниже рекордных уровней, зафиксированных в современной истории. Солнечная вспышка классифицирована как X6.3 и является, таким образом, наиболее крупной с 2017 года, когда произошли последние мощные события предыдущего цикла активности", - говорится в сообщении. В лаборатории пояснили, что на Солнце сейчас происходит один из наиболее сильных за последние два солнечных цикла всплесков активности. Новая вспышка стала уже третьей, высшего балла X, менее чем за 24 часа."Последний взрыв, согласно данным наблюдения, зарегистрирован в опасной близости от линии Солнце-Земля, что делает весьма значительной вероятность удара по Земле. Точный прогноз появится примерно к 12 часам по московскому времени, когда поступят и будут обработаны данные космических коронографов и станет понятно, куда все же была направлена основная сила солнечного взрыва", - добавили в лаборатории. Отмечается, что в случае подтверждения движения облаков плазмы к Земле, их приход на орбиту планеты и, соответственно, удар по магнитному полю может произойти уже в воскресенье 25 февраля. Возможная сила магнитных бурь в этом случае может достичь уровня G4 (из пяти возможных).
https://ria.ru/20240222/solntse-1928941822.html
https://ria.ru/20240117/britaniya-1921818558.html
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земля, вспышки на солнце
Наука, Земля, вспышки на Солнце
На Солнце произошла крупнейшая за семь лет вспышка
ИКИ РАН: на Солнце произошел крупнейший по силе взрыв за семь лет
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Крупнейший по силе взрыв в этом солнечном цикле зарегистрирован на Солнце космическими мониторами сегодня ночью между 01.00 и 02.00 по московскому времени, сообщили РИА Новости в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Солнечный цикл длится примерно 12 лет, в его ходе солнечная активность может ослабевать или усиливаться. Ранее в лаборатории сообщили РИА Новости, что максимум нынешнего цикла наступит в 2024-2025 годах.
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"Зарегистрированные от Солнца потоки излучения составили около одного киловатта на квадратный километр, что всего в два-три раза ниже рекордных уровней, зафиксированных в современной истории. Солнечная вспышка классифицирована как X6.3 и является, таким образом, наиболее крупной с 2017 года, когда произошли последние мощные события предыдущего цикла активности", - говорится в сообщении.
В лаборатории пояснили, что на Солнце сейчас происходит один из наиболее сильных за последние два солнечных цикла всплесков активности. Новая вспышка стала уже третьей, высшего балла X, менее чем за 24 часа.
"Последний взрыв, согласно данным наблюдения, зарегистрирован в опасной близости от линии Солнце-Земля, что делает весьма значительной вероятность удара по Земле
. Точный прогноз появится примерно к 12 часам по московскому времени, когда поступят и будут обработаны данные космических коронографов и станет понятно, куда все же была направлена основная сила солнечного взрыва", - добавили в лаборатории.
Отмечается, что в случае подтверждения движения облаков плазмы к Земле, их приход на орбиту планеты и, соответственно, удар по магнитному полю может произойти уже в воскресенье 25 февраля. Возможная сила магнитных бурь в этом случае может достичь уровня G4 (из пяти возможных).
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