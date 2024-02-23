Баку ответил на слова Пашиняна о готовящейся войне против Еревана
Баку назвал слова Пашиняна о готовящейся войне против Еревана беспочвенными
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Здание МИД Азербайджана в Баку. Архивное фото
БАКУ, 23 фев – РИА Новости. МИД Азербайджана назвал беспочвенными слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который заявил, что Баку готовится к войне против Армении.
Накануне в интервью французскому телеканалу France24 Пашинян заявил, что мир между Арменией и Азербайджаном на данный момент немыслим, поскольку, по его словам, азербайджанская сторона готовится напасть на Армению.
"Необоснованные обвинения, вновь выдвинутые против Азербайджана премьер-министром Армении Николом Пашиняном, намеренно создают напряженность в регионе и направлены на очередной подрыв мирного процесса. Такие заявления Армении после последней встречи между лидерами, проведенной по инициативе канцлера Германии, и выбор для этого в качестве места именно Франции, являются неуважением к усилиям Германии со стороны Армении, что расценивается как показатель продолжающегося негативного влияния Франции на мирный процесс", - сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
Тринадцатого февраля минобороны Азербайджана сообщило, что в тот день азербайджанские пограничники провели "операцию возмездия", уничтожив армянский боевой пост на сюникском участке общей границы. По данным минобороны Армении, погибли четверо военных. Днем ранее азербайджанское военное ведомство обвинило армянскую сторону в обстреле позиций на зангеланском направлении. Последние месяцы на границе Армении и Азербайджана не было зафиксировано ни одного случая режима нарушения огня, стороны работали над заключительным проектом мирного договора.