Рейтинг@Mail.ru
Баку ответил на слова Пашиняна о готовящейся войне против Еревана - РИА Новости, 23.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/slova-1929149210.html
Баку ответил на слова Пашиняна о готовящейся войне против Еревана
Баку ответил на слова Пашиняна о готовящейся войне против Еревана - РИА Новости, 23.02.2024
Баку ответил на слова Пашиняна о готовящейся войне против Еревана
МИД Азербайджана назвал беспочвенными слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который заявил, что Баку готовится к войне против Армении. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T14:17
2024-02-23T14:17
в мире
азербайджан
армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896591394_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_d1b66c62f1785b62e643a904eb19c40a.jpg
БАКУ, 23 фев – РИА Новости. МИД Азербайджана назвал беспочвенными слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который заявил, что Баку готовится к войне против Армении. Накануне в интервью французскому телеканалу France24 Пашинян заявил, что мир между Арменией и Азербайджаном на данный момент немыслим, поскольку, по его словам, азербайджанская сторона готовится напасть на Армению. "Необоснованные обвинения, вновь выдвинутые против Азербайджана премьер-министром Армении Николом Пашиняном, намеренно создают напряженность в регионе и направлены на очередной подрыв мирного процесса. Такие заявления Армении после последней встречи между лидерами, проведенной по инициативе канцлера Германии, и выбор для этого в качестве места именно Франции, являются неуважением к усилиям Германии со стороны Армении, что расценивается как показатель продолжающегося негативного влияния Франции на мирный процесс", - сообщает пресс-служба азербайджанского МИД. Тринадцатого февраля минобороны Азербайджана сообщило, что в тот день азербайджанские пограничники провели "операцию возмездия", уничтожив армянский боевой пост на сюникском участке общей границы. По данным минобороны Армении, погибли четверо военных. Днем ранее азербайджанское военное ведомство обвинило армянскую сторону в обстреле позиций на зангеланском направлении. Последние месяцы на границе Армении и Азербайджана не было зафиксировано ни одного случая режима нарушения огня, стороны работали над заключительным проектом мирного договора.
https://ria.ru/20240223/armeniya-1929095725.html
https://ria.ru/20240223/armeniya-1929133751.html
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896591394_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_4f333c47393d58207d6e3db85ee2c496.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, армения
В мире, Азербайджан, Армения
Баку ответил на слова Пашиняна о готовящейся войне против Еревана

Баку назвал слова Пашиняна о готовящейся войне против Еревана беспочвенными

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкЗдание МИД Азербайджана в Баку
Здание МИД Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
Здание МИД Азербайджана в Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 23 фев – РИА Новости. МИД Азербайджана назвал беспочвенными слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который заявил, что Баку готовится к войне против Армении.
Накануне в интервью французскому телеканалу France24 Пашинян заявил, что мир между Арменией и Азербайджаном на данный момент немыслим, поскольку, по его словам, азербайджанская сторона готовится напасть на Армению.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Армения заморозила участие в ОДКБ, заявил Пашинян
Вчера, 01:24
"Необоснованные обвинения, вновь выдвинутые против Азербайджана премьер-министром Армении Николом Пашиняном, намеренно создают напряженность в регионе и направлены на очередной подрыв мирного процесса. Такие заявления Армении после последней встречи между лидерами, проведенной по инициативе канцлера Германии, и выбор для этого в качестве места именно Франции, являются неуважением к усилиям Германии со стороны Армении, что расценивается как показатель продолжающегося негативного влияния Франции на мирный процесс", - сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
Тринадцатого февраля минобороны Азербайджана сообщило, что в тот день азербайджанские пограничники провели "операцию возмездия", уничтожив армянский боевой пост на сюникском участке общей границы. По данным минобороны Армении, погибли четверо военных. Днем ранее азербайджанское военное ведомство обвинило армянскую сторону в обстреле позиций на зангеланском направлении. Последние месяцы на границе Армении и Азербайджана не было зафиксировано ни одного случая режима нарушения огня, стороны работали над заключительным проектом мирного договора.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Россия обратится к Армении из-за слов Пашиняна о заморозке участия в ОДКБ
Вчера, 12:17
 
В миреАзербайджанАрмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала