https://ria.ru/20240223/sladosti-1929198195.html

Пенсионерка из Дагестана приготовила сладости для бойцов СВО

Пенсионерка из Дагестана приготовила сладости для бойцов СВО - РИА Новости, 24.02.2024

Пенсионерка из Дагестана приготовила сладости для бойцов СВО

Пожилая жительница дагестанского Каспийска отправила участникам специальной военной операции сладости собственного приготовления и гуманитарную помощь, сообщили РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-23T19:45

2024-02-23T19:45

2024-02-24T08:45

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общество

каспийск

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 23 фев - РИА Новости. Пожилая жительница дагестанского Каспийска отправила участникам специальной военной операции сладости собственного приготовления и гуманитарную помощь, сообщили в пятницу в пресс-службе Народного фронта в Дагестане. "Пенсионерка из Каспийска передала бойцам СВО сладости собственного приготовления и гуманитарную помощь… Бадуржиган Рамазанова решила порадовать дагестанских бойцов и отправить им на передовую "вкусный" привет из дома", – говорится в сообщении. Женщина собрала 15 больших пакетов с разными подарками: халва собственного приготовления, хинкал "хаукури", абрикосовые компоты, домашний сыр, урбеч, толокно, финики, а также постельное белье, подушки и теплые носки. Народный фронт доставил груз в зону СВО ко Дню защитника Отечества. "Всю ночь готовила, не спала, хотелось успеть, чтобы наши бойцы получили сладости к празднику. Думаю, они обрадуются домашней еде и теплым вещам. Надеюсь мои подарки поднимут дух бойцам и помогут им почувствовать нашу поддержку", – поделилась Рамазанова.

https://ria.ru/20240220/kadry-1928589363.html

каспийск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, каспийск, республика дагестан