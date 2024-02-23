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Пенсионерка из Дагестана приготовила сладости для бойцов СВО - РИА Новости, 24.02.2024
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19:45 23.02.2024 (обновлено: 08:45 24.02.2024)
https://ria.ru/20240223/sladosti-1929198195.html
Пенсионерка из Дагестана приготовила сладости для бойцов СВО
Пенсионерка из Дагестана приготовила сладости для бойцов СВО - РИА Новости, 24.02.2024
Пенсионерка из Дагестана приготовила сладости для бойцов СВО
Пожилая жительница дагестанского Каспийска отправила участникам специальной военной операции сладости собственного приготовления и гуманитарную помощь, сообщили РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-23T19:45
2024-02-24T08:45
надежные люди
общество
каспийск
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 23 фев - РИА Новости. Пожилая жительница дагестанского Каспийска отправила участникам специальной военной операции сладости собственного приготовления и гуманитарную помощь, сообщили в пятницу в пресс-службе Народного фронта в Дагестане. "Пенсионерка из Каспийска передала бойцам СВО сладости собственного приготовления и гуманитарную помощь… Бадуржиган Рамазанова решила порадовать дагестанских бойцов и отправить им на передовую "вкусный" привет из дома", – говорится в сообщении. Женщина собрала 15 больших пакетов с разными подарками: халва собственного приготовления, хинкал "хаукури", абрикосовые компоты, домашний сыр, урбеч, толокно, финики, а также постельное белье, подушки и теплые носки. Народный фронт доставил груз в зону СВО ко Дню защитника Отечества. "Всю ночь готовила, не спала, хотелось успеть, чтобы наши бойцы получили сладости к празднику. Думаю, они обрадуются домашней еде и теплым вещам. Надеюсь мои подарки поднимут дух бойцам и помогут им почувствовать нашу поддержку", – поделилась Рамазанова.
https://ria.ru/20240220/kadry-1928589363.html
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общество, каспийск, республика дагестан
Надежные люди, Общество, Каспийск, Республика Дагестан
Пенсионерка из Дагестана приготовила сладости для бойцов СВО

Пожилая жительница Каспийска отправила участникам СВО 15 пакетов со сладостями

© Фото : Народный фронт в ДагестанеПенсионерка из Каспийска отправила участникам СВО сладости собственного приготовления
Пенсионерка из Каспийска отправила участникам СВО сладости собственного приготовления - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© Фото : Народный фронт в Дагестане
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 23 фев - РИА Новости. Пожилая жительница дагестанского Каспийска отправила участникам специальной военной операции сладости собственного приготовления и гуманитарную помощь, сообщили в пятницу в пресс-службе Народного фронта в Дагестане.
«
"Пенсионерка из Каспийска передала бойцам СВО сладости собственного приготовления и гуманитарную помощь… Бадуржиган Рамазанова решила порадовать дагестанских бойцов и отправить им на передовую "вкусный" привет из дома", – говорится в сообщении.
Женщина собрала 15 больших пакетов с разными подарками: халва собственного приготовления, хинкал "хаукури", абрикосовые компоты, домашний сыр, урбеч, толокно, финики, а также постельное белье, подушки и теплые носки. Народный фронт доставил груз в зону СВО ко Дню защитника Отечества.
"Всю ночь готовила, не спала, хотелось успеть, чтобы наши бойцы получили сладости к празднику. Думаю, они обрадуются домашней еде и теплым вещам. Надеюсь мои подарки поднимут дух бойцам и помогут им почувствовать нашу поддержку", – поделилась Рамазанова.
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Надежные людиОбществоКаспийскРеспублика Дагестан
 
 
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