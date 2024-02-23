https://ria.ru/20240223/siriya-1929109928.html

Оман помог Сирии вернуть из Британского музея украденный храм иудеев

Оман помог Сирии вернуть из Британского музея украденный храм иудеев - РИА Новости, 23.02.2024

Оман помог Сирии вернуть из Британского музея украденный храм иудеев

Султанат Оман помог властям Сирии вернуть древний иудейский храм, который был украден с занятой западными военными территории и хранился в Британском музее,... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T08:47

2024-02-23T08:47

2024-02-23T08:47

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МАСКАТ, 23 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Султанат Оман помог властям Сирии вернуть древний иудейский храм, который был украден с занятой западными военными территории и хранился в Британском музее, рассказал в интервью РИА Новости генеральный секретарь Национального музея Омана Джамаль бен Хасан аль-Мусави. "В контексте сотрудничества в формате "тройки" по сирийскому направлению с Россией можно упомянуть уникальный международный опыт, когда мы до начала пандемиии COVID в 2019 году получили сигнал из Эрмитажа, что украденные археологические ценности из Сирии находятся в Британском музее. Они были вывезены нелегально из Сирии и хранились в Британском музее. Поскольку британская сторона не признает официальный Дамаск, а после 2022 года также не имеет контактов с Россией, мы взяли на себя роль посредников... И после четырех лет переговоров мы смогли получить эти предметы из Британского музея, они официально были переданы Национальному музею Маската, и в конце прошлого года мы передали эти предметы официальному Дамаску", - сказал аль-Мусави. Он пояснил, что это был уникальный архитектурный ансамбль, многотонные стены иудейского храма, который находился на севере Сирии, "на территории, где сейчас расположились натовцы". "Его просто разобрали и вывезли, хранили в Британском музее, но не показывали. Мы смогли получить эти предметы", - добавил генсек музея.

https://ria.ru/20211111/khram-1758448687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сирия, оман, россия, британский музей, в мире