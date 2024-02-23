https://ria.ru/20240223/shkolnik-1929183621.html

В Петербурге школьник получил травму головы после падения на лед

В Петербурге школьник получил травму головы после падения на лед - РИА Новости, 23.02.2024

В Петербурге школьник получил травму головы после падения на лед

Следственные органы проводят проверку после того, как девятиклассник поскользнулся на льду возле дома в Московском районе Санкт-Петербурга, его... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T17:56

2024-02-23T17:56

2024-02-23T17:56

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после того, как девятиклассник поскользнулся на льду возле дома в Московском районе Санкт-Петербурга, его госпитализировали с травмой головы, сообщает городское ГСУСК РФ. "Установлено, что утром 22 февраля около одного из домов по улице Победы девятиклассник поскользнулся на льду, в результате чего был госпитализирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что 16-летний школьник получил травму головы. В настоящее время он находится на лечении, его жизни ничего не угрожает. Следственные органы по этому факту проводят проверку.

https://ria.ru/20240213/gololed-1926999752.html

https://ria.ru/20231130/sanprosvet-1912637420.html

санкт-петербург

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург