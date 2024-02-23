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В Петербурге школьник получил травму головы после падения на лед - РИА Новости, 23.02.2024
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17:56 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/shkolnik-1929183621.html
В Петербурге школьник получил травму головы после падения на лед
В Петербурге школьник получил травму головы после падения на лед - РИА Новости, 23.02.2024
В Петербурге школьник получил травму головы после падения на лед
Следственные органы проводят проверку после того, как девятиклассник поскользнулся на льду возле дома в Московском районе Санкт-Петербурга, его... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T17:56
2024-02-23T17:56
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после того, как девятиклассник поскользнулся на льду возле дома в Московском районе Санкт-Петербурга, его госпитализировали с травмой головы, сообщает городское ГСУСК РФ. "Установлено, что утром 22 февраля около одного из домов по улице Победы девятиклассник поскользнулся на льду, в результате чего был госпитализирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что 16-летний школьник получил травму головы. В настоящее время он находится на лечении, его жизни ничего не угрожает. Следственные органы по этому факту проводят проверку.
https://ria.ru/20240213/gololed-1926999752.html
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге школьник получил травму головы после падения на лед

В Петербурге поскользнувшегося школьника госпитализировали с травмой головы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после того, как девятиклассник поскользнулся на льду возле дома в Московском районе Санкт-Петербурга, его госпитализировали с травмой головы, сообщает городское ГСУСК РФ.
"Установлено, что утром 22 февраля около одного из домов по улице Победы девятиклассник поскользнулся на льду, в результате чего был госпитализирован", - говорится в сообщении.
Люди гуляют по Красной площади во время ледяного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Спасатели рассказали, как избежать травм в гололед
13 февраля, 09:38
Отмечается, что 16-летний школьник получил травму головы. В настоящее время он находится на лечении, его жизни ничего не угрожает.
Следственные органы по этому факту проводят проверку.
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