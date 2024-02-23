https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929222755.html

"Совкомфлот" попал в обновленный список американских санкций

"Совкомфлот" попал в обновленный список американских санкций - РИА Новости, 24.02.2024

"Совкомфлот" попал в обновленный список американских санкций

США ввели санкции против российской судоходной компании "Совкомфлот", говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского минфина. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-23T23:59

2024-02-23T23:59

2024-02-24T00:03

экономика

сша

совкомфлот

россия

украина

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США ввели санкции против российской судоходной компании "Совкомфлот", говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского минфина.Помимо самой компании, под ограничения минфина США также попали 14 танкеров, перевозящих сырую нефть.Также минфин опубликовал генеральную лицензию, согласно которой США до 8 апреля разрешают проводить финансовые операции с судами "Совкомфлота" в тех случаях, когда груз на них был размещен до 23 февраля.Немногим ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что американское ведомство готовится ввести дополнительные ограничения, касающиеся ужесточения ценового потолка на российскую нефть.Ранее в пятницу минфин, минторг и госдеп США объявили о введении масштабных санкций против России, которые были приурочены к двухлетию российской спецоперации на Украине и смерти Алексея Навального. В общей сложности санкционные списки пополнили порядка 500 физических лиц и организаций, в том числе из третьих стран.

https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html

https://ria.ru/20240220/neft-1928311705.html

сша

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, совкомфлот, россия, украина, санкции в отношении россии