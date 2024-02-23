https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929222755.html
"Совкомфлот" попал в обновленный список американских санкций
"Совкомфлот" попал в обновленный список американских санкций - РИА Новости, 24.02.2024
"Совкомфлот" попал в обновленный список американских санкций
США ввели санкции против российской судоходной компании "Совкомфлот", говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского минфина. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-23T23:59
2024-02-23T23:59
2024-02-24T00:03
экономика
сша
совкомфлот
россия
украина
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593623679_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_efbff3cf62df6e2755e423d141dd7909.jpg
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США ввели санкции против российской судоходной компании "Совкомфлот", говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского минфина.Помимо самой компании, под ограничения минфина США также попали 14 танкеров, перевозящих сырую нефть.Также минфин опубликовал генеральную лицензию, согласно которой США до 8 апреля разрешают проводить финансовые операции с судами "Совкомфлота" в тех случаях, когда груз на них был размещен до 23 февраля.Немногим ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что американское ведомство готовится ввести дополнительные ограничения, касающиеся ужесточения ценового потолка на российскую нефть.Ранее в пятницу минфин, минторг и госдеп США объявили о введении масштабных санкций против России, которые были приурочены к двухлетию российской спецоперации на Украине и смерти Алексея Навального. В общей сложности санкционные списки пополнили порядка 500 физических лиц и организаций, в том числе из третьих стран.
https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html
https://ria.ru/20240220/neft-1928311705.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593623679_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5b1382faa89c1dffcfb8bec0a2e78d54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, совкомфлот, россия, украина, санкции в отношении россии
Экономика, США, Совкомфлот, Россия, Украина, Санкции в отношении России
"Совкомфлот" попал в обновленный список американских санкций
Минфин США ввел санкции против российской судоходной компании "Совкомфлот"