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"Совкомфлот" попал в обновленный список американских санкций - РИА Новости, 24.02.2024
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23:59 23.02.2024 (обновлено: 00:03 24.02.2024)
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929222755.html
"Совкомфлот" попал в обновленный список американских санкций
"Совкомфлот" попал в обновленный список американских санкций - РИА Новости, 24.02.2024
"Совкомфлот" попал в обновленный список американских санкций
США ввели санкции против российской судоходной компании "Совкомфлот", говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского минфина. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-23T23:59
2024-02-24T00:03
экономика
сша
совкомфлот
россия
украина
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США ввели санкции против российской судоходной компании "Совкомфлот", говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского минфина.Помимо самой компании, под ограничения минфина США также попали 14 танкеров, перевозящих сырую нефть.Также минфин опубликовал генеральную лицензию, согласно которой США до 8 апреля разрешают проводить финансовые операции с судами "Совкомфлота" в тех случаях, когда груз на них был размещен до 23 февраля.Немногим ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что американское ведомство готовится ввести дополнительные ограничения, касающиеся ужесточения ценового потолка на российскую нефть.Ранее в пятницу минфин, минторг и госдеп США объявили о введении масштабных санкций против России, которые были приурочены к двухлетию российской спецоперации на Украине и смерти Алексея Навального. В общей сложности санкционные списки пополнили порядка 500 физических лиц и организаций, в том числе из третьих стран.
https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html
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экономика, сша, совкомфлот, россия, украина, санкции в отношении россии
Экономика, США, Совкомфлот, Россия, Украина, Санкции в отношении России
"Совкомфлот" попал в обновленный список американских санкций

Минфин США ввел санкции против российской судоходной компании "Совкомфлот"

© Фото : СовкомфлотАрктический танкер-газовоз
Арктический танкер-газовоз - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© Фото : Совкомфлот
Арктический танкер-газовоз. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США ввели санкции против российской судоходной компании "Совкомфлот", говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского минфина.
Помимо самой компании, под ограничения минфина США также попали 14 танкеров, перевозящих сырую нефть.
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Также минфин опубликовал генеральную лицензию, согласно которой США до 8 апреля разрешают проводить финансовые операции с судами "Совкомфлота" в тех случаях, когда груз на них был размещен до 23 февраля.
Немногим ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что американское ведомство готовится ввести дополнительные ограничения, касающиеся ужесточения ценового потолка на российскую нефть.
Ранее в пятницу минфин, минторг и госдеп США объявили о введении масштабных санкций против России, которые были приурочены к двухлетию российской спецоперации на Украине и смерти Алексея Навального. В общей сложности санкционные списки пополнили порядка 500 физических лиц и организаций, в том числе из третьих стран.
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