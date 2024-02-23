https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929215781.html
США ввели санкции против ЧВК "Конвой" и "Вагнер Центр"
США ввели санкции против ЧВК "Конвой" и "Вагнер Центр" - РИА Новости, 23.02.2024
США ввели санкции против ЧВК "Конвой" и "Вагнер Центр"
США распространили антироссийские санкции на частную военную компанию "Конвой" и бывший "ЧВК Вагнер Центр" в Санкт-Петербурге, сообщил госдепартамент. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T21:51
2024-02-23T21:51
2024-02-23T21:51
украина
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евгений пригожин
санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. США распространили антироссийские санкции на частную военную компанию "Конвой" и бывший "ЧВК Вагнер Центр" в Санкт-Петербурге, сообщил госдепартамент. "Несмотря на смерть Евгения Пригожина из ЧВК "Вагнер" сегодняшние меры демонстрируют нашу сфокусированность на противодействии злонамеренным действиям таких групп и их отдельных представителей на Украине и в иных регионах", - сказано в пресс-релизе. Санкции, приуроченные ко второй годовщине начала СВО, затронули "Конвой", которую госдепартамент назвал "частной военной компанией, действующей на Украине, и АО "Консалт", которая, по утверждению американцев, представляет собой новую правовую форму "ЧВК Вагнер Центр". Под санкции попали Константин Пикалов, который назван главой ЧВК "Конвой", бывший руководитель "ЧВК Вагнер Центр" Алексей Тенсин, бывшие командиры ЧВК "Вагнер" Андрей Трошев и Антон Елизаров, а также Станислав Орлов и Михаил Турканов, которые якобы являются членами неназванной ЧВК, действующей на Украине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, санкт-петербург, евгений пригожин, санкции, санкции в отношении россии
Украина, США, Санкт-Петербург, Евгений Пригожин, Санкции, Санкции в отношении России
США ввели санкции против ЧВК "Конвой" и "Вагнер Центр"
США распространили антироссийские санкции на ЧВК "Конвой" и "Вагнер Центр"
ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. США распространили антироссийские санкции на частную военную компанию "Конвой" и бывший "ЧВК Вагнер Центр" в Санкт-Петербурге, сообщил госдепартамент.
«
"Несмотря на смерть Евгения Пригожина
из ЧВК "Вагнер" сегодняшние меры демонстрируют нашу сфокусированность на противодействии злонамеренным действиям таких групп и их отдельных представителей на Украине
и в иных регионах", - сказано в пресс-релизе.
Санкции, приуроченные ко второй годовщине начала СВО, затронули "Конвой", которую госдепартамент назвал "частной военной компанией, действующей на Украине, и АО "Консалт", которая, по утверждению американцев, представляет собой новую правовую форму "ЧВК Вагнер Центр".
Под санкции попали Константин Пикалов, который назван главой ЧВК "Конвой", бывший руководитель "ЧВК Вагнер Центр" Алексей Тенсин, бывшие командиры ЧВК "Вагнер" Андрей Трошев и Антон Елизаров, а также Станислав Орлов и Михаил Турканов, которые якобы являются членами неназванной ЧВК, действующей на Украине.
Россия расширила санкции против Евросоюза