https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929215781.html

США ввели санкции против ЧВК "Конвой" и "Вагнер Центр"

США ввели санкции против ЧВК "Конвой" и "Вагнер Центр" - РИА Новости, 23.02.2024

США ввели санкции против ЧВК "Конвой" и "Вагнер Центр"

США распространили антироссийские санкции на частную военную компанию "Конвой" и бывший "ЧВК Вагнер Центр" в Санкт-Петербурге, сообщил госдепартамент. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T21:51

2024-02-23T21:51

2024-02-23T21:51

украина

сша

санкт-петербург

евгений пригожин

санкции

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. США распространили антироссийские санкции на частную военную компанию "Конвой" и бывший "ЧВК Вагнер Центр" в Санкт-Петербурге, сообщил госдепартамент. "Несмотря на смерть Евгения Пригожина из ЧВК "Вагнер" сегодняшние меры демонстрируют нашу сфокусированность на противодействии злонамеренным действиям таких групп и их отдельных представителей на Украине и в иных регионах", - сказано в пресс-релизе. Санкции, приуроченные ко второй годовщине начала СВО, затронули "Конвой", которую госдепартамент назвал "частной военной компанией, действующей на Украине, и АО "Консалт", которая, по утверждению американцев, представляет собой новую правовую форму "ЧВК Вагнер Центр". Под санкции попали Константин Пикалов, который назван главой ЧВК "Конвой", бывший руководитель "ЧВК Вагнер Центр" Алексей Тенсин, бывшие командиры ЧВК "Вагнер" Андрей Трошев и Антон Елизаров, а также Станислав Орлов и Михаил Турканов, которые якобы являются членами неназванной ЧВК, действующей на Украине.

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929155367.html

украина

сша

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, сша, санкт-петербург, евгений пригожин, санкции, санкции в отношении россии