https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929214339.html
США включили "ICL Техно" в обновленный санкционный список
США включили "ICL Техно" в обновленный санкционный список - РИА Новости, 23.02.2024
США включили "ICL Техно" в обновленный санкционный список
США включили в санкционный список ведущего производителя вычислительной техники в России "ICL Техно", сообщил минфин США в пятницу. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T21:35
2024-02-23T21:35
2024-02-23T21:35
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санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. США включили в санкционный список ведущего производителя вычислительной техники в России "ICL Техно", сообщил минфин США в пятницу. ICL - высокотехнологичная ГК, входящая в число крупнейших IT-компаний России. Компания была основана как совместное предприятие в 1991 году на базе завода ЭВМ Казанским производственным объединением вычислительных систем (КПО ВС) и британской компанией International Computers Limited (ICL). С 2002 по 2013 год группа компаний ICL входила в группу компаний Fujitsu, с 2013 по 2023 год компании являлись партнерами.
https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, технологии, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, Технологии, Санкции, Санкции в отношении России
США включили "ICL Техно" в обновленный санкционный список
США ввели санкции против ведущей IT-компании по производству оборудования в РФ