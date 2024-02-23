https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929214339.html

США включили "ICL Техно" в обновленный санкционный список

США включили "ICL Техно" в обновленный санкционный список - РИА Новости, 23.02.2024

США включили "ICL Техно" в обновленный санкционный список

США включили в санкционный список ведущего производителя вычислительной техники в России "ICL Техно", сообщил минфин США в пятницу. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T21:35

2024-02-23T21:35

2024-02-23T21:35

экономика

сша

россия

технологии

санкции

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/76/1513597616_0:0:5479:3082_1920x0_80_0_0_96e6eac594a84c0659a07564b084fa7d.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. США включили в санкционный список ведущего производителя вычислительной техники в России "ICL Техно", сообщил минфин США в пятницу. ICL - высокотехнологичная ГК, входящая в число крупнейших IT-компаний России. Компания была основана как совместное предприятие в 1991 году на базе завода ЭВМ Казанским производственным объединением вычислительных систем (КПО ВС) и британской компанией International Computers Limited (ICL). С 2002 по 2013 год группа компаний ICL входила в группу компаний Fujitsu, с 2013 по 2023 год компании являлись партнерами.

https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, россия, технологии, санкции, санкции в отношении россии