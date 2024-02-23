Рейтинг@Mail.ru
США ввели санкции против "Росгеологии" - РИА Новости, 23.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:48 23.02.2024 (обновлено: 21:04 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929207295.html
США ввели санкции против "Росгеологии"
США ввели санкции против "Росгеологии" - РИА Новости, 23.02.2024
США ввели санкции против "Росгеологии"
США ввели санкции против АО "Росгеология", сообщило американское министерство финансов. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T20:48
2024-02-23T21:04
сша
экономика
россия
росгеология
минфин сша
санкции
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929209201_0:41:3140:1807_1920x0_80_0_0_1ce60629bcbd7113c94c8b2ae2e91fcb.jpg
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США ввели санкции против АО "Росгеология", сообщило американское министерство финансов. Холдинг, указанный в обновлении к санкционному списку, является основным исполнителем государственного заказа на работы по воспроизводству минерально-сырьевой базы РФ и полностью контролируется государством.Вместе с "Росгеологией" под санкции попали более двух десятков аффилированных с ней компаний, в том числе работающих за пределами РФ, а также девять морских судов.
https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929209201_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_a54edd8ff731afc37faf7ed4fa1c7770.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, экономика, россия, росгеология, минфин сша, санкции, санкции в отношении россии
США, Экономика, Россия, Росгеология, Минфин США, Санкции, Санкции в отношении России
США ввели санкции против "Росгеологии"

В обновлении к санкционному списку США указан холдинг "Росгеология"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтенд компании "Росгеология"
Стенд компании Росгеология - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Стенд компании "Росгеология". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США ввели санкции против АО "Росгеология", сообщило американское министерство финансов.
Холдинг, указанный в обновлении к санкционному списку, является основным исполнителем государственного заказа на работы по воспроизводству минерально-сырьевой базы РФ и полностью контролируется государством.
Вместе с "Росгеологией" под санкции попали более двух десятков аффилированных с ней компаний, в том числе работающих за пределами РФ, а также девять морских судов.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, министр финансов США Джанет Йеллен, президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Сильно просчитались. Запад признал эффективность российской экономики
4 февраля, 08:00
 
СШАЭкономикаРоссияРосгеологияМинфин СШАСанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала