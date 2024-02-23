https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929207295.html

США ввели санкции против "Росгеологии"

США ввели санкции против "Росгеологии" - РИА Новости, 23.02.2024

США ввели санкции против "Росгеологии"

США ввели санкции против АО "Росгеология", сообщило американское министерство финансов. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T20:48

2024-02-23T20:48

2024-02-23T21:04

сша

экономика

россия

росгеология

минфин сша

санкции

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929209201_0:41:3140:1807_1920x0_80_0_0_1ce60629bcbd7113c94c8b2ae2e91fcb.jpg

ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США ввели санкции против АО "Росгеология", сообщило американское министерство финансов. Холдинг, указанный в обновлении к санкционному списку, является основным исполнителем государственного заказа на работы по воспроизводству минерально-сырьевой базы РФ и полностью контролируется государством.Вместе с "Росгеологией" под санкции попали более двух десятков аффилированных с ней компаний, в том числе работающих за пределами РФ, а также девять морских судов.

https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, экономика, россия, росгеология, минфин сша, санкции, санкции в отношении россии