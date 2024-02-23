https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929207295.html
США ввели санкции против "Росгеологии"
США ввели санкции против "Росгеологии" - РИА Новости, 23.02.2024
США ввели санкции против "Росгеологии"
США ввели санкции против АО "Росгеология", сообщило американское министерство финансов. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T20:48
2024-02-23T20:48
2024-02-23T21:04
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. США ввели санкции против АО "Росгеология", сообщило американское министерство финансов. Холдинг, указанный в обновлении к санкционному списку, является основным исполнителем государственного заказа на работы по воспроизводству минерально-сырьевой базы РФ и полностью контролируется государством.Вместе с "Росгеологией" под санкции попали более двух десятков аффилированных с ней компаний, в том числе работающих за пределами РФ, а также девять морских судов.
https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, экономика, россия, росгеология, минфин сша, санкции, санкции в отношении россии
США, Экономика, Россия, Росгеология, Минфин США, Санкции, Санкции в отношении России
США ввели санкции против "Росгеологии"
В обновлении к санкционному списку США указан холдинг "Росгеология"