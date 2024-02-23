https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929182985.html

Авиакомпания "224 Летный отряд" попала в список санкций ЕС

Авиакомпания "224 Летный отряд" попала в список санкций ЕС - РИА Новости, 23.02.2024

Авиакомпания "224 Летный отряд" попала в список санкций ЕС

Авиакомпания "224 Лётный отряд" и ее директор Владимир Михейчик внесены в новый список санкций ЕС по РФ, следует из опубликованного в пятницу документа. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T17:53

2024-02-23T17:53

2024-02-23T17:53

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санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Авиакомпания "224 Лётный отряд" и ее директор Владимир Михейчик внесены в новый список санкций ЕС по РФ, следует из опубликованного в пятницу документа. Имя Михейчика и название компании, которая, как отмечается в документе, является дочерней структурой МО РФ, содержатся в списке, опубликованном в официальном журнале союза.

https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии