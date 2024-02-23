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Авиакомпания "224 Летный отряд" попала в список санкций ЕС - РИА Новости, 23.02.2024
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17:53 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929182985.html
Авиакомпания "224 Летный отряд" попала в список санкций ЕС
Авиакомпания "224 Летный отряд" попала в список санкций ЕС - РИА Новости, 23.02.2024
Авиакомпания "224 Летный отряд" попала в список санкций ЕС
Авиакомпания "224 Лётный отряд" и ее директор Владимир Михейчик внесены в новый список санкций ЕС по РФ, следует из опубликованного в пятницу документа. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T17:53
2024-02-23T17:53
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Авиакомпания "224 Лётный отряд" и ее директор Владимир Михейчик внесены в новый список санкций ЕС по РФ, следует из опубликованного в пятницу документа. Имя Михейчика и название компании, которая, как отмечается в документе, является дочерней структурой МО РФ, содержатся в списке, опубликованном в официальном журнале союза.
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россия, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
Авиакомпания "224 Летный отряд" попала в список санкций ЕС

Авиакомпания "224 Летный отряд" и ее директор внесены в список санкций ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге
Флаг ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Авиакомпания "224 Лётный отряд" и ее директор Владимир Михейчик внесены в новый список санкций ЕС по РФ, следует из опубликованного в пятницу документа.
Имя Михейчика и название компании, которая, как отмечается в документе, является дочерней структурой МО РФ, содержатся в списке, опубликованном в официальном журнале союза.
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