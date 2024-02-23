https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929152982.html

ЕС включил в 13-й пакет санкций организации из третьих стран

ЕС включил в 13-й пакет санкций организации из третьих стран - РИА Новости, 23.02.2024

ЕС включил в 13-й пакет санкций организации из третьих стран

ЕС включил в 13-й пакет санкций 27 организаций за якобы поддержку военно-промышленного комплекса РФ, в том числе предприятия из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T14:42

2024-02-23T14:42

2024-02-23T14:42

индия

шри-ланка

китай

евросоюз

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в мире

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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. ЕС включил в 13-й пакет санкций 27 организаций за якобы поддержку военно-промышленного комплекса РФ, в том числе предприятия из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции, говорится в заявлении совета ЕС, опубликованном в пятницу на официальном сайте. "Совет добавил 27 новых организаций в список тех, кто напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс в его агрессивной войне против Украины. На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности", - говорится в заявлении. Сообщается, что некоторые из предприятий, попавших под санкции, находятся в третьих странах: Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. Уточняется, что они "участвуют в обходе торговых ограничений". Всего в 13-м пакете антироссийских санкций оказались четыре компании из КНР, а также по одному предприятию из Индии, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции, отмечается в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии, посвященном очередному пакету ограничений. В пресс-релизе уточняется, что все компании, попавшие под санкции, "продают электронные компоненты для военно-промышленного России". Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет санкций. Он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале ЕС.

https://ria.ru/20240223/ssha-1929149101.html

https://ria.ru/20240223/kitay-1929102746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

индия, шри-ланка, китай, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире