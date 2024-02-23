ЕС включил в 13-й пакет санкций организации из третьих стран
ЕС ввел санкции против 27 компаний из Индии, Китая, Сербии, Таиланда и Турции
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. ЕС включил в 13-й пакет санкций 27 организаций за якобы поддержку военно-промышленного комплекса РФ, в том числе предприятия из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции, говорится в заявлении совета ЕС, опубликованном в пятницу на официальном сайте.
"Совет добавил 27 новых организаций в список тех, кто напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс в его агрессивной войне против Украины. На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности", - говорится в заявлении.
Сообщается, что некоторые из предприятий, попавших под санкции, находятся в третьих странах: Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. Уточняется, что они "участвуют в обходе торговых ограничений".
Всего в 13-м пакете антироссийских санкций оказались четыре компании из КНР, а также по одному предприятию из Индии, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции, отмечается в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии, посвященном очередному пакету ограничений.
В пресс-релизе уточняется, что все компании, попавшие под санкции, "продают электронные компоненты для военно-промышленного России".
Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет санкций. Он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале ЕС.