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ЕС включил в 13-й пакет санкций организации из третьих стран - РИА Новости, 23.02.2024
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14:42 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929152982.html
ЕС включил в 13-й пакет санкций организации из третьих стран
ЕС включил в 13-й пакет санкций организации из третьих стран - РИА Новости, 23.02.2024
ЕС включил в 13-й пакет санкций организации из третьих стран
ЕС включил в 13-й пакет санкций 27 организаций за якобы поддержку военно-промышленного комплекса РФ, в том числе предприятия из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T14:42
2024-02-23T14:42
индия
шри-ланка
китай
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. ЕС включил в 13-й пакет санкций 27 организаций за якобы поддержку военно-промышленного комплекса РФ, в том числе предприятия из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции, говорится в заявлении совета ЕС, опубликованном в пятницу на официальном сайте. "Совет добавил 27 новых организаций в список тех, кто напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс в его агрессивной войне против Украины. На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности", - говорится в заявлении. Сообщается, что некоторые из предприятий, попавших под санкции, находятся в третьих странах: Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. Уточняется, что они "участвуют в обходе торговых ограничений". Всего в 13-м пакете антироссийских санкций оказались четыре компании из КНР, а также по одному предприятию из Индии, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции, отмечается в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии, посвященном очередному пакету ограничений. В пресс-релизе уточняется, что все компании, попавшие под санкции, "продают электронные компоненты для военно-промышленного России". Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет санкций. Он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале ЕС.
https://ria.ru/20240223/ssha-1929149101.html
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индия, шри-ланка, китай, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире
Индия, Шри-Ланка, Китай, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире
ЕС включил в 13-й пакет санкций организации из третьих стран

ЕС ввел санкции против 27 компаний из Индии, Китая, Сербии, Таиланда и Турции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. ЕС включил в 13-й пакет санкций 27 организаций за якобы поддержку военно-промышленного комплекса РФ, в том числе предприятия из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции, говорится в заявлении совета ЕС, опубликованном в пятницу на официальном сайте.
"Совет добавил 27 новых организаций в список тех, кто напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс в его агрессивной войне против Украины. На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности", - говорится в заявлении.
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Сообщается, что некоторые из предприятий, попавших под санкции, находятся в третьих странах: Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. Уточняется, что они "участвуют в обходе торговых ограничений".
Всего в 13-м пакете антироссийских санкций оказались четыре компании из КНР, а также по одному предприятию из Индии, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции, отмечается в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии, посвященном очередному пакету ограничений.
В пресс-релизе уточняется, что все компании, попавшие под санкции, "продают электронные компоненты для военно-промышленного России".
Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет санкций. Он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале ЕС.
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