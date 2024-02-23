https://ria.ru/20240223/relikvii-1929107765.html

Специалисты из Омана и России начнут реставрацию сирийских реликвий

Специалисты из Омана и России начнут реставрацию сирийских реликвий - РИА Новости, 23.02.2024

Специалисты из Омана и России начнут реставрацию сирийских реликвий

Специалисты из султаната Омана и России в этом году начнут реставрацию новой партии пострадавших во время военных действий в Сирии древних предметов, которая... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T08:19

2024-02-23T08:19

2024-02-23T08:19

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МАСКАТ, 23 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Специалисты из султаната Омана и России в этом году начнут реставрацию новой партии пострадавших во время военных действий в Сирии древних предметов, которая будет проходить в Маскате и займет два года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Национального музея Омана Джамаль бен Хасан аль-Мусави. "Что касается нашего сотрудничества (с Россией - ред.) на территории Сирии, то оно началось уже в конце 2019 года, когда состоялся наш первый визит в Дамаск и прошла встреча с генеральным директором Государственного Эрмитажа и с руководством Сирии... С октября 2019 года у нас существует особый договор с Сирийской Арабской Республикой, который позволяет нам, единственной стране в мире, принимать предметы древности из Сирии, официального Дамаска, на временное хранение в Омане как нейтральной территории. В рамках временного хранения мы предоставляем помощь в реставрации этих предметов. Более 200 предметов, точнее - 207 предметов, были отреставрированы на первом этапе - это 2021-2022 годы в Маскате... В этом году мы примем вторую партию древних предметов из Сирии, она будет содержать 200-300 предметов. Работа продлится 2 года, тоже будем привлекать для реставрации российских специалистов", - рассказал аль-Мусави. По его словам, специалисты из Эрмитажа уже работали в Омане в стенах Национального музея над восстановлением памятников из сирийской Пальмиры, которые были повреждены террористами. Над реставрацией остальных предметов работали оманские специалисты. "Это предметы, которые пострадали исключительно во время военных действий, это повреждения, полученные или в результате взрывов, или из-за физического воздействия. Потом была выставка этих предметов, первая выставка в мире, которая была посвящена сирийской древней цивилизации - археологии за последние 14-15 лет. Она проходила в Омане. В конце 2022 года мы вернули эти предметы в Дамаск в целости и сохранности", - добавил генеральный секретарь музея. Он подчеркнул, что такого уникального формата и опыта работы на международном уровне, как между Государственным Эрмитажем, Национальным музеем Омана и министерством культуры Сирии, нет больше нигде.

https://ria.ru/20221014/mozaika-1823995459.html

https://ria.ru/20231117/palmira-1910162826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, оман, сирия, государственный эрмитаж, россия