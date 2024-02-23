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В Москве побит суточный рекорд снежного покрова 122-летней давности - РИА Новости, 23.02.2024
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12:39 23.02.2024
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В Москве побит суточный рекорд снежного покрова 122-летней давности
В Москве побит суточный рекорд снежного покрова 122-летней давности - РИА Новости, 23.02.2024
В Москве побит суточный рекорд снежного покрова 122-летней давности
Снежный покров в Москве достиг 63 сантиметров, побив установленный в 1902 году суточный рекорд, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T12:39
2024-02-23T12:39
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Снежный покров в Москве достиг 63 сантиметров, побив установленный в 1902 году суточный рекорд, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Высота сугробов в Москве, по данным метеостанции ВДНХ, составляет 63 сантиметра. Это рекордная высота для 23 февраля. Максимальная высота снега, которая была зафиксирована 23 февраля - 60 сантиметров - была в 1902 году и в 1970 году", - сказала Котилевская.
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Москва, Погода
В Москве побит суточный рекорд снежного покрова 122-летней давности

Высота снежного покрова в Москве достигла 63 сантиметров, побив рекорд 1902 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСугробы снега на одной из улиц Москвы
Сугробы снега на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сугробы снега на одной из улиц Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Снежный покров в Москве достиг 63 сантиметров, побив установленный в 1902 году суточный рекорд, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Высота сугробов в Москве, по данным метеостанции ВДНХ, составляет 63 сантиметра. Это рекордная высота для 23 февраля. Максимальная высота снега, которая была зафиксирована 23 февраля - 60 сантиметров - была в 1902 году и в 1970 году", - сказала Котилевская.
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