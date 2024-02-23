https://ria.ru/20240223/rekord-1929137675.html

В Москве побит суточный рекорд снежного покрова 122-летней давности

В Москве побит суточный рекорд снежного покрова 122-летней давности - РИА Новости, 23.02.2024

В Москве побит суточный рекорд снежного покрова 122-летней давности

Снежный покров в Москве достиг 63 сантиметров, побив установленный в 1902 году суточный рекорд, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T12:39

2024-02-23T12:39

2024-02-23T12:39

москва

погода

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Снежный покров в Москве достиг 63 сантиметров, побив установленный в 1902 году суточный рекорд, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Высота сугробов в Москве, по данным метеостанции ВДНХ, составляет 63 сантиметра. Это рекордная высота для 23 февраля. Максимальная высота снега, которая была зафиксирована 23 февраля - 60 сантиметров - была в 1902 году и в 1970 году", - сказала Котилевская.

https://ria.ru/20240221/vesna-1928850224.html

москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, погода