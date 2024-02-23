https://ria.ru/20240223/putin-1929133870.html

Путин поприветствовал участников турнира по стрельбе на дальние дистанции

Путин поприветствовал участников турнира по стрельбе на дальние дистанции - РИА Новости, 23.02.2024

Путин поприветствовал участников турнира по стрельбе на дальние дистанции

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников первого Всероссийского турнира по стрельбе на дальние дистанции, отметив, что соревнования объединили РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T12:19

2024-02-23T12:19

2024-02-23T12:19

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927846531_868:789:3051:2017_1920x0_80_0_0_6ab16c6098adf3e76b4d4cf11c2364d9.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников первого Всероссийского турнира по стрельбе на дальние дистанции, отметив, что соревнования объединили как участников специальной военной операции, так и любителей и мастеров спорта. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В Якутии в День защитника Отечества открылся всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции памяти легендарного снайпера Федора Охлопкова, поразившего более 400 гитлеровцев. За звание лучших стрелков будут бороться 102 человека из Якутии и других регионов страны. "Уважаемые друзья! Приветствую вас на открытии первого Всероссийского турнира по стрельбе на дальние дистанции... Уверен, что нынешние соревнования, объединившие как участников специальной военной операции и сотрудников силовых структур, так и любителей – мастеров сверхточной стрельбы, станут важным событием в спортивной жизни республики и всего Дальнего Востока", - говорится в телеграмме. Путин отметил символичность события: турнир проводится в Якутии, на родине фронтовика, участника легендарного Парада Победы, прославленного снайпера Федора Охлопкова.

https://rsport.ria.ru/20230912/kibersport-1895754956.html

https://rsport.ria.ru/20231005/tarasova-1900738983.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество