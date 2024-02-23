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Путин поприветствовал участников турнира по стрельбе на дальние дистанции - РИА Новости, 23.02.2024
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12:19 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/putin-1929133870.html
Путин поприветствовал участников турнира по стрельбе на дальние дистанции
Путин поприветствовал участников турнира по стрельбе на дальние дистанции - РИА Новости, 23.02.2024
Путин поприветствовал участников турнира по стрельбе на дальние дистанции
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников первого Всероссийского турнира по стрельбе на дальние дистанции, отметив, что соревнования объединили РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T12:19
2024-02-23T12:19
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников первого Всероссийского турнира по стрельбе на дальние дистанции, отметив, что соревнования объединили как участников специальной военной операции, так и любителей и мастеров спорта. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В Якутии в День защитника Отечества открылся всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции памяти легендарного снайпера Федора Охлопкова, поразившего более 400 гитлеровцев. За звание лучших стрелков будут бороться 102 человека из Якутии и других регионов страны. "Уважаемые друзья! Приветствую вас на открытии первого Всероссийского турнира по стрельбе на дальние дистанции... Уверен, что нынешние соревнования, объединившие как участников специальной военной операции и сотрудников силовых структур, так и любителей – мастеров сверхточной стрельбы, станут важным событием в спортивной жизни республики и всего Дальнего Востока", - говорится в телеграмме. Путин отметил символичность события: турнир проводится в Якутии, на родине фронтовика, участника легендарного Парада Победы, прославленного снайпера Федора Охлопкова.
https://rsport.ria.ru/20230912/kibersport-1895754956.html
https://rsport.ria.ru/20231005/tarasova-1900738983.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поприветствовал участников турнира по стрельбе на дальние дистанции

Путин: турнир по стрельбе объединил и участников СВО, и мастеров спорта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников первого Всероссийского турнира по стрельбе на дальние дистанции, отметив, что соревнования объединили как участников специальной военной операции, так и любителей и мастеров спорта. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В Якутии в День защитника Отечества открылся всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции памяти легендарного снайпера Федора Охлопкова, поразившего более 400 гитлеровцев. За звание лучших стрелков будут бороться 102 человека из Якутии и других регионов страны.
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"Уважаемые друзья! Приветствую вас на открытии первого Всероссийского турнира по стрельбе на дальние дистанции... Уверен, что нынешние соревнования, объединившие как участников специальной военной операции и сотрудников силовых структур, так и любителей – мастеров сверхточной стрельбы, станут важным событием в спортивной жизни республики и всего Дальнего Востока", - говорится в телеграмме.
Путин отметил символичность события: турнир проводится в Якутии, на родине фронтовика, участника легендарного Парада Победы, прославленного снайпера Федора Охлопкова.
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