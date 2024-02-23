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Опрос: более 80 процентов россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 23.02.2024
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11:10 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/putin-1929126927.html
Опрос: более 80 процентов россиян положительно оценивают работу Путина
Опрос: более 80 процентов россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 23.02.2024
Опрос: более 80 процентов россиян положительно оценивают работу Путина
Большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивает работу президента РФ Владимира Путина, 80% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T11:10
2024-02-23T11:10
политика
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивает работу президента РФ Владимира Путина, 80% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. Большинство (82%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 8% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. На вопрос о доверии президенту 80% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% россиян скорее не доверяют ему. Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 16-18 февраля среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20240223/britaniya-1929102376.html
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политика, россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", общество
Политика, Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", Общество
Опрос: более 80 процентов россиян положительно оценивают работу Путина

ФОМ: 82% россиян положительно оценивают работу Путина, 80% доверяют ему

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после полета на Ту-160М
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после полета на Ту-160М - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после полета на Ту-160М. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивает работу президента РФ Владимира Путина, 80% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ.
Большинство (82%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 8% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.
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На вопрос о доверии президенту 80% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% россиян скорее не доверяют ему.
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 16-18 февраля среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.
Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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