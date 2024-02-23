https://ria.ru/20240223/putin-1929092205.html
Советский народ отстоял свободу мира, заявил Путин
Советский народ отстоял свободу мира, заявил Путин - РИА Новости, 23.02.2024
Советский народ отстоял свободу мира, заявил Путин
Президент Владимир Путин заявил, что в России всегда будут помнить, что именно советский народ отстоял свободу страны, всей Европы и всего мира. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T00:22
2024-02-23T00:22
2024-02-23T00:22
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что в России всегда будут помнить, что именно советский народ отстоял свободу страны, всей Европы и всего мира. Глава государства поздравил россиян с Днем защитника Отечества. "В эти праздничные дни мы склоняем головы перед подвигом наших отцов, дедов и прадедов, сокрушивших нацизм, достаем их боевые ордена и медали, фотографии и письма фронтовиков, говорим сердечное спасибо, нежно обнимаем наших дорогих ветеранов. Мы всегда будем помнить, что именно советский народ отстоял свободу нашей страны, всей Европы и всего мира", - сказал президент в обращении.
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европа, россия, владимир путин, безопасность
Европа, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Советский народ отстоял свободу мира, заявил Путин
Путин: мы будем помнить, что советский народ отстоял свободу страны и мира
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что в России всегда будут помнить, что именно советский народ отстоял свободу страны, всей Европы и всего мира.
Глава государства поздравил россиян с Днем защитника Отечества.
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"В эти праздничные дни мы склоняем головы перед подвигом наших отцов, дедов и прадедов, сокрушивших нацизм, достаем их боевые ордена и медали, фотографии и письма фронтовиков, говорим сердечное спасибо, нежно обнимаем наших дорогих ветеранов. Мы всегда будем помнить, что именно советский народ отстоял свободу нашей страны, всей Европы и всего мира", - сказал президент в обращении.