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Путин объяснил, за кем будущее российской армии - РИА Новости, 23.02.2024
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00:19 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/putin-1929092087.html
Путин объяснил, за кем будущее российской армии
Путин объяснил, за кем будущее российской армии - РИА Новости, 23.02.2024
Путин объяснил, за кем будущее российской армии
Будущее российской армии и флота за сержантами и офицерами, которые проявили себя в бою и героически сражались, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T00:19
2024-02-23T00:19
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Будущее российской армии и флота за сержантами и офицерами, которые проявили себя в бою и героически сражались, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства поздравил россиян с Днем защитника Отечества. "Среди первоочередных задач повышение боевой выучки, мастерства, слаженности действий наших частей и соединений, подготовка командиров всех уровней, прочная опора здесь - сержанты и офицеры, которые проявили себя в бою, героически сражались на суше, в воздухе и на море. Настоящие командиры - смелые и решительные, они ведут за собой солдат. За ними будущее нашей армии и флота", - сказал президент в обращении.
https://ria.ru/20240223/putin-1929091865.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин объяснил, за кем будущее российской армии

Путин: будущее армии и флота за сержантами и офицерами, проявившими себя в бою

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Будущее российской армии и флота за сержантами и офицерами, которые проявили себя в бою и героически сражались, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства поздравил россиян с Днем защитника Отечества.
Боевая работа кочующих огневых расчетов зенитной установки С-60 - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Путин рассказал о планах укрепления Вооруженных сил России
00:14
"Среди первоочередных задач повышение боевой выучки, мастерства, слаженности действий наших частей и соединений, подготовка командиров всех уровней, прочная опора здесь - сержанты и офицеры, которые проявили себя в бою, героически сражались на суше, в воздухе и на море. Настоящие командиры - смелые и решительные, они ведут за собой солдат. За ними будущее нашей армии и флота", - сказал президент в обращении.
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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