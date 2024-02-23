https://ria.ru/20240223/putin-1929092087.html

Путин объяснил, за кем будущее российской армии

Путин объяснил, за кем будущее российской армии - РИА Новости, 23.02.2024

Путин объяснил, за кем будущее российской армии

Будущее российской армии и флота за сержантами и офицерами, которые проявили себя в бою и героически сражались, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T00:19

2024-02-23T00:19

2024-02-23T00:19

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Будущее российской армии и флота за сержантами и офицерами, которые проявили себя в бою и героически сражались, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства поздравил россиян с Днем защитника Отечества. "Среди первоочередных задач повышение боевой выучки, мастерства, слаженности действий наших частей и соединений, подготовка командиров всех уровней, прочная опора здесь - сержанты и офицеры, которые проявили себя в бою, героически сражались на суше, в воздухе и на море. Настоящие командиры - смелые и решительные, они ведут за собой солдат. За ними будущее нашей армии и флота", - сказал президент в обращении.

https://ria.ru/20240223/putin-1929091865.html

россия

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безопасность, россия, владимир путин