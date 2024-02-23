https://ria.ru/20240223/putin-1929091865.html
Путин рассказал о планах укрепления Вооруженных сил России
Путин рассказал о планах укрепления Вооруженных сил России - РИА Новости, 23.02.2024
Путин рассказал о планах укрепления Вооруженных сил России
Россия с учетом боевого опыта продолжит всемерно укреплять Вооруженные силы, обеспечивать их постоянное переоснащение и модернизацию, заявил президент Владимир... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T00:14
2024-02-23T00:14
2024-02-23T00:14
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия с учетом боевого опыта продолжит всемерно укреплять Вооруженные силы, обеспечивать их постоянное переоснащение и модернизацию, заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества. "С учетом реального боевого опыта мы продолжим всемерно укреплять Вооруженные силы, обеспечивать их постоянное техническое переоснащение и модернизацию. Сегодня доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95%, а в морской составляющей ядерной триады - почти 100%", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240223/putin-1929091718.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о планах укрепления Вооруженных сил России
Путин: с учетом боевого опыта продолжим укреплять Вооруженные силы России
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия с учетом боевого опыта продолжит всемерно укреплять Вооруженные силы, обеспечивать их постоянное переоснащение и модернизацию, заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества.
"С учетом реального боевого опыта мы продолжим всемерно укреплять Вооруженные силы, обеспечивать их постоянное техническое переоснащение и модернизацию. Сегодня доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95%, а в морской составляющей ядерной триады - почти 100%", - сказал Путин.
Путин объяснил, в чем гарантия безопасности России