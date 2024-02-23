https://ria.ru/20240223/putin-1929091718.html
Путин объяснил, в чем гарантия безопасности России
Путин объяснил, в чем гарантия безопасности России - РИА Новости, 23.02.2024
Путин объяснил, в чем гарантия безопасности России
Высокая боеготовность армии и флота — это гарантия безопасности России и ее свободного суверенного развития, заявил президент России Владимир Путин в обращении... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T00:10
2024-02-23T00:10
2024-02-23T07:44
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929093029_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b0cdcb2eacfe23203207a0c4cdd8d318.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Высокая боеготовность армии и флота — это гарантия безопасности России и ее свободного суверенного развития, заявил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам по случаю Дня защитника отечества."Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал вооруженных сил, всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества", - сказал глава государства.Он отметил, что этот праздник является одним из самых почитаемых в России. Глава государства также подчеркнул, что вооруженные силы обеспечивают гарантию безопасности страны."В современном мире немало тревожных вызовов и рисков, и потому мощный потенциал, высокая боеготовность нашей армии и флота — это гарантия безопасности России, ее свободного суверенного развития", - сказал он.Преданность Отчизне, долг беречь ее и отстаивать каждую пядь своей земли были и остаются важнейшими непререкаемыми ценностями России, сказал президент. Страна и все ее граждане верят в силу и надежность своих защитников, добавил он."Мы гордимся нашими родными армией и флотом, их стойким неустрашимым характером, который закалялся в суровых битвах, их верностью русской воинской школе, заветам великих полководцев, опыту многих поколений российских воинов", - заявил Путин.Он также назвал участников спецоперации на Украине подлинными народными героями, которые проявляют мужество и отвагу, защищая Россию."С учетом реального боевого опыта мы продолжим всемерно укреплять Вооруженные силы, обеспечивать их постоянное техническое переоснащение и модернизацию. Сегодня доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95%, а в морской составляющей ядерной триады — почти 100%", - пообещал глава государства.Как сообщил Путин, предприятия ОПК за последние годы кратно увеличили выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения, прежде всего высокоточных средств поражения, беспилотников, танков, бронемашин, артиллерии и систем ПВО.На очереди внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере, добавил он.
https://ria.ru/20240222/putin-1929050632.html
https://ria.ru/20240223/putin-1929092087.html
https://ria.ru/20240223/putin-1929092205.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929093029_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c58041627e8372879465a2a6d9e0d2ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин объяснил, в чем гарантия безопасности России
Путин назвал высокую боеготовность армии и флота гарантией безопасности России
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Высокая боеготовность армии и флота — это гарантия безопасности России и ее свободного суверенного развития, заявил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам по случаю Дня защитника отечества.
"Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал вооруженных сил, всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества", - сказал глава государства.
Кремль опубликовал кадры полета Путина на Ту-160М
Он отметил, что этот праздник является одним из самых почитаемых в России. Глава государства также подчеркнул, что вооруженные силы обеспечивают гарантию безопасности страны.
«
"В современном мире немало тревожных вызовов и рисков, и потому мощный потенциал, высокая боеготовность нашей армии и флота — это гарантия безопасности России, ее свободного суверенного развития", - сказал он.
Преданность Отчизне, долг беречь ее и отстаивать каждую пядь своей земли были и остаются важнейшими непререкаемыми ценностями России, сказал президент. Страна и все ее граждане верят в силу и надежность своих защитников, добавил он.
"Мы гордимся нашими родными армией и флотом, их стойким неустрашимым характером, который закалялся в суровых битвах, их верностью русской воинской школе, заветам великих полководцев, опыту многих поколений российских воинов", - заявил Путин.
Путин объяснил, за кем будущее российской армии
Он также назвал участников спецоперации на Украине подлинными народными героями, которые проявляют мужество и отвагу, защищая Россию.
"С учетом реального боевого опыта мы продолжим всемерно укреплять Вооруженные силы, обеспечивать их постоянное техническое переоснащение и модернизацию. Сегодня доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95%, а в морской составляющей ядерной триады — почти 100%", - пообещал глава государства.
Как сообщил Путин, предприятия ОПК за последние годы кратно увеличили выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения, прежде всего высокоточных средств поражения, беспилотников, танков, бронемашин, артиллерии и систем ПВО.
На очереди внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере, добавил он.
Советский народ отстоял свободу мира, заявил Путин