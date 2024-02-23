https://ria.ru/20240223/putin-1929091718.html

Путин объяснил, в чем гарантия безопасности России

Путин объяснил, в чем гарантия безопасности России - РИА Новости, 23.02.2024

Путин объяснил, в чем гарантия безопасности России

Высокая боеготовность армии и флота — это гарантия безопасности России и ее свободного суверенного развития, заявил президент России Владимир Путин в обращении... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T00:10

2024-02-23T00:10

2024-02-23T07:44

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Высокая боеготовность армии и флота — это гарантия безопасности России и ее свободного суверенного развития, заявил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам по случаю Дня защитника отечества."Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал вооруженных сил, всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества", - сказал глава государства.Он отметил, что этот праздник является одним из самых почитаемых в России. Глава государства также подчеркнул, что вооруженные силы обеспечивают гарантию безопасности страны."В современном мире немало тревожных вызовов и рисков, и потому мощный потенциал, высокая боеготовность нашей армии и флота — это гарантия безопасности России, ее свободного суверенного развития", - сказал он.Преданность Отчизне, долг беречь ее и отстаивать каждую пядь своей земли были и остаются важнейшими непререкаемыми ценностями России, сказал президент. Страна и все ее граждане верят в силу и надежность своих защитников, добавил он."Мы гордимся нашими родными армией и флотом, их стойким неустрашимым характером, который закалялся в суровых битвах, их верностью русской воинской школе, заветам великих полководцев, опыту многих поколений российских воинов", - заявил Путин.Он также назвал участников спецоперации на Украине подлинными народными героями, которые проявляют мужество и отвагу, защищая Россию."С учетом реального боевого опыта мы продолжим всемерно укреплять Вооруженные силы, обеспечивать их постоянное техническое переоснащение и модернизацию. Сегодня доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95%, а в морской составляющей ядерной триады — почти 100%", - пообещал глава государства.Как сообщил Путин, предприятия ОПК за последние годы кратно увеличили выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения, прежде всего высокоточных средств поражения, беспилотников, танков, бронемашин, артиллерии и систем ПВО.На очереди внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере, добавил он.

https://ria.ru/20240222/putin-1929050632.html

https://ria.ru/20240223/putin-1929092087.html

https://ria.ru/20240223/putin-1929092205.html

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безопасность, россия, владимир путин