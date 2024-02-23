https://ria.ru/20240223/putin-1929091471.html

Путин поздравил россиян с Днем защитника отечества

Путин поздравил россиян с Днем защитника отечества - РИА Новости, 23.02.2024

Путин поздравил россиян с Днем защитника отечества

Президент России Владимир Путин поздравил россиян и всех, кто прошёл воинскую службу, с Днём защитника Отечества, отметив, что этот праздник давно стал народным РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T00:05

2024-02-23T00:05

2024-02-23T00:50

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян и всех, кто прошёл воинскую службу, с Днём защитника Отечества, отметив, что этот праздник давно стал народным и широко отмечается по всей стране. "Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал вооруженных сил, всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества", - сказал Путин в обращении по случаю праздника. Он отметил, что этот праздник является одним из самых почитаемых в России. "Он давно стал народным и всегда отмечается широко по всей стране, во всех коллективах и семьях, в каждом городе или селе. С пониманием великой значимости ратного труда, с огромным уважением к нашим военнослужащим, ко всем, кто стоит за родину, защищает ее интересы, безопасность граждан, суверенитет и независимость России", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20240223/putin-1929091589.html

россия

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общество, россия, владимир путин