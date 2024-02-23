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Путин поздравил россиян с Днем защитника отечества - РИА Новости, 23.02.2024
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00:05 23.02.2024 (обновлено: 00:50 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/putin-1929091471.html
Путин поздравил россиян с Днем защитника отечества
Путин поздравил россиян с Днем защитника отечества - РИА Новости, 23.02.2024
Путин поздравил россиян с Днем защитника отечества
Президент России Владимир Путин поздравил россиян и всех, кто прошёл воинскую службу, с Днём защитника Отечества, отметив, что этот праздник давно стал народным РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T00:05
2024-02-23T00:50
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян и всех, кто прошёл воинскую службу, с Днём защитника Отечества, отметив, что этот праздник давно стал народным и широко отмечается по всей стране. "Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал вооруженных сил, всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества", - сказал Путин в обращении по случаю праздника. Он отметил, что этот праздник является одним из самых почитаемых в России. "Он давно стал народным и всегда отмечается широко по всей стране, во всех коллективах и семьях, в каждом городе или селе. С пониманием великой значимости ратного труда, с огромным уважением к нашим военнослужащим, ко всем, кто стоит за родину, защищает ее интересы, безопасность граждан, суверенитет и независимость России", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20240223/putin-1929091589.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил россиян с Днем защитника отечества

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника отечества

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян и всех, кто прошёл воинскую службу, с Днём защитника Отечества, отметив, что этот праздник давно стал народным и широко отмечается по всей стране.
«
"Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал вооруженных сил, всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества", - сказал Путин в обращении по случаю праздника.
Он отметил, что этот праздник является одним из самых почитаемых в России.
"Он давно стал народным и всегда отмечается широко по всей стране, во всех коллективах и семьях, в каждом городе или селе. С пониманием великой значимости ратного труда, с огромным уважением к нашим военнослужащим, ко всем, кто стоит за родину, защищает ее интересы, безопасность граждан, суверенитет и независимость России", - добавил глава государства.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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