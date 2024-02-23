https://ria.ru/20240223/pozhar-1929165225.html

На предприятии в Днепропетровской области загорелись резервуары с топливом

На предприятии в Днепропетровской области загорелись резервуары с топливом - РИА Новости, 23.02.2024

На предприятии в Днепропетровской области загорелись резервуары с топливом

Резервуары с топливом горели на одном из предприятий в Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T15:56

2024-02-23T15:56

2024-02-23T15:56

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днепропетровская область

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Резервуары с топливом горели на одном из предприятий в Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщает украинское издание "Страна". "Горели резервуары с топливом. Их уже потушили", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Отмечается, что ночью "был прилет по предприятию " в Днепропетровской области, в результате возник пожар на одном из предприятий. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240223/zelenskiy-1929157263.html

украина

днепропетровская область

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Влада Копылова

украина, днепропетровская область, в мире