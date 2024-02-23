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Глава МИД Польши приехал в США просить помощи Украине - РИА Новости, 23.02.2024
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18:13 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/polsha-1929186570.html
Глава МИД Польши приехал в США просить помощи Украине
Глава МИД Польши приехал в США просить помощи Украине - РИА Новости, 23.02.2024
Глава МИД Польши приехал в США просить помощи Украине
Глава МИД Польши Радослав Сикорский приехал в США убеждать конгрессменов выделить помощь Украине. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T18:13
2024-02-23T18:13
в мире
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сергей лавров
майк джонсон
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ВАРШАВА, 23 фев - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский приехал в США убеждать конгрессменов выделить помощь Украине. "Моей самой главной миссией является убеждение колеблющихся конгрессменов, по правде, одного человека, – спикера Палаты представителей – чтобы он вынес на голосование пакет помощи для Украины", - сказал Сикорский, выступление которого транслирует Польское телевидение. Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий более 60 миллиардов долларов на возобновление помощи зарубежным союзникам, включая Украину, после того, как инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что ее не удастся вслед за сенатом заставить принять этот законопроект. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20240223/sikorskiy-1929167176.html
https://ria.ru/20240223/manevr-1929111816.html
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в мире, украина, россия, сша, радослав сикорский, сергей лавров, майк джонсон, нато, мид польши
В мире, Украина, Россия, США, Радослав Сикорский, Сергей Лавров, Майк Джонсон, НАТО, МИД Польши
Глава МИД Польши приехал в США просить помощи Украине

Глава МИД Польши приехал в США уговаривать конгрессменов выделить Украине помощь

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 23 фев - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский приехал в США убеждать конгрессменов выделить помощь Украине.
"Моей самой главной миссией является убеждение колеблющихся конгрессменов, по правде, одного человека, – спикера Палаты представителей – чтобы он вынес на голосование пакет помощи для Украины", - сказал Сикорский, выступление которого транслирует Польское телевидение.
Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
МИД Польши предупредил США о последствиях отказа от помощи Украине
Вчера, 16:09
Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий более 60 миллиардов долларов на возобновление помощи зарубежным союзникам, включая Украину, после того, как инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что ее не удастся вслед за сенатом заставить принять этот законопроект.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Реактивная система залпового огня Град на Запорожском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
"Использовали все". ВСУ пожаловались на маневр России в зоне СВО
Вчера, 09:06
 
В миреУкраинаРоссияСШАРадослав СикорскийСергей ЛавровМайк ДжонсонНАТОМИД Польши
 
 
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