https://ria.ru/20240223/polsha-1929186570.html

Глава МИД Польши приехал в США просить помощи Украине

Глава МИД Польши приехал в США просить помощи Украине - РИА Новости, 23.02.2024

Глава МИД Польши приехал в США просить помощи Украине

Глава МИД Польши Радослав Сикорский приехал в США убеждать конгрессменов выделить помощь Украине. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T18:13

2024-02-23T18:13

2024-02-23T18:13

в мире

украина

россия

сша

радослав сикорский

сергей лавров

майк джонсон

нато

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ВАРШАВА, 23 фев - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский приехал в США убеждать конгрессменов выделить помощь Украине. "Моей самой главной миссией является убеждение колеблющихся конгрессменов, по правде, одного человека, – спикера Палаты представителей – чтобы он вынес на голосование пакет помощи для Украины", - сказал Сикорский, выступление которого транслирует Польское телевидение. Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий более 60 миллиардов долларов на возобновление помощи зарубежным союзникам, включая Украину, после того, как инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что ее не удастся вслед за сенатом заставить принять этот законопроект. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20240223/sikorskiy-1929167176.html

https://ria.ru/20240223/manevr-1929111816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, сша, радослав сикорский, сергей лавров, майк джонсон, нато, мид польши