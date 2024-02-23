https://ria.ru/20240223/polsha-1929164221.html

Экс-глава МИД Польши прокомментировал блокаду границы с Украиной

Экс-глава МИД Польши прокомментировал блокаду границы с Украиной - РИА Новости, 23.02.2024

Экс-глава МИД Польши прокомментировал блокаду границы с Украиной

Блокада границы с Украиной польскими фермерами ставит Польшу на сторону России, заявил порталу Onet бывший министр иностранных дел республики Яцек Чапутович. РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T15:51

2024-02-23T15:51

2024-02-23T15:51

в мире

яцек чапутович

евросоюз

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всемирная торговая организация (вто)

польша

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ВАРШАВА, 23 фев - РИА Новости. Блокада границы с Украиной польскими фермерами ставит Польшу на сторону России, заявил порталу Onet бывший министр иностранных дел республики Яцек Чапутович. "Украина на Западе заблокирована. Она не может экспортировать товары, украинцы не могут въехать. Тут есть вклад Польши...", - сказал он. "Я говорю о вопросе блокады границы, пассажиры не могут въехать", - пояснил он. Как признал Чапутович, протестующие фермеры во многом правы. "Я только даю понять, что происходит. Мы представляем собой для Украины границу с ЕС и Западом", - отметил он. Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Аграрии протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240221/polsha-1928658323.html

https://ria.ru/20240217/polsha-1927924500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, яцек чапутович, евросоюз, украина, всемирная торговая организация (вто), польша, россия