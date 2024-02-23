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Экс-глава МИД Польши прокомментировал блокаду границы с Украиной - РИА Новости, 23.02.2024
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15:51 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/polsha-1929164221.html
Экс-глава МИД Польши прокомментировал блокаду границы с Украиной
Экс-глава МИД Польши прокомментировал блокаду границы с Украиной - РИА Новости, 23.02.2024
Экс-глава МИД Польши прокомментировал блокаду границы с Украиной
Блокада границы с Украиной польскими фермерами ставит Польшу на сторону России, заявил порталу Onet бывший министр иностранных дел республики Яцек Чапутович. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T15:51
2024-02-23T15:51
в мире
яцек чапутович
евросоюз
украина
всемирная торговая организация (вто)
польша
россия
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ВАРШАВА, 23 фев - РИА Новости. Блокада границы с Украиной польскими фермерами ставит Польшу на сторону России, заявил порталу Onet бывший министр иностранных дел республики Яцек Чапутович. "Украина на Западе заблокирована. Она не может экспортировать товары, украинцы не могут въехать. Тут есть вклад Польши...", - сказал он. "Я говорю о вопросе блокады границы, пассажиры не могут въехать", - пояснил он. Как признал Чапутович, протестующие фермеры во многом правы. "Я только даю понять, что происходит. Мы представляем собой для Украины границу с ЕС и Западом", - отметил он. Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Аграрии протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240221/polsha-1928658323.html
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в мире, яцек чапутович, евросоюз, украина, всемирная торговая организация (вто), польша, россия
В мире, Яцек Чапутович, Евросоюз, Украина, Всемирная торговая организация (ВТО), Польша, Россия
Экс-глава МИД Польши прокомментировал блокаду границы с Украиной

Экс-глава МИД Чапутович: Польша блокадой границы с Украиной помогает России

© AP Photo / Markus SchreiberЯцек Чапутович
Яцек Чапутович - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Яцек Чапутович. Архивное фото
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ВАРШАВА, 23 фев - РИА Новости. Блокада границы с Украиной польскими фермерами ставит Польшу на сторону России, заявил порталу Onet бывший министр иностранных дел республики Яцек Чапутович.
"Украина на Западе заблокирована. Она не может экспортировать товары, украинцы не могут въехать. Тут есть вклад Польши...", - сказал он. "Я говорю о вопросе блокады границы, пассажиры не могут въехать", - пояснил он.
Протестующие польские фермеры перегораживают дорогу на границе с Украиной. Кадр видео
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Как признал Чапутович, протестующие фермеры во многом правы. "Я только даю понять, что происходит. Мы представляем собой для Украины границу с ЕС и Западом", - отметил он.
Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Аграрии протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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