https://ria.ru/20240223/polsha-1929158688.html
Польская полиция ищет тех, кто высыпал зерно из украинских вагонов
Польская полиция ищет тех, кто высыпал зерно из украинских вагонов - РИА Новости, 23.02.2024
Польская полиция ищет тех, кто высыпал зерно из украинских вагонов
Польская полиция проверяет информацию о высыпании зерна из украинских вагонов на территории Польши, сообщила журналистам представитель полиции Эва Чыж. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T15:23
2024-02-23T15:23
2024-02-23T15:23
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ВАРШАВА, 23 фев – РИА Новости. Польская полиция проверяет информацию о высыпании зерна из украинских вагонов на территории Польши, сообщила журналистам представитель полиции Эва Чыж. Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что неизвестные вскрыли украинские зерновозы на железнодорожной станции "Дорохуск" в Польше, высыпав содержимое вагонов. По словам министра, речь идет о транзитном грузе, направлявшемся в Германию. "Полицейские сейчас находятся на месте и проводят необходимые мероприятия" - сказала Чыж. Она уточнила, что сотрудники полиции пытаются установить личности тех, кто высыпал зерно из вагонов. По данным полиции, поезд, о котором идет речь, въехал в Польшу и ожидал таможенного оформления. Подобные акции происходили ранее. Так, 20 февраля протестующие фермеры в Польше высыпали на железнодорожные пути на польско-украинском погранпереходе в Медыке два вагона украинской кукурузы, протестуя против поставок сельхозпродукции с Украины. Также активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск". Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240109/fermer-1920300620.html
https://ria.ru/20230508/zerno-1870480848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), украина, германия
В мире, Польша, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Украина, Германия
Польская полиция ищет тех, кто высыпал зерно из украинских вагонов
Польская полиция проверит информацию о высыпании зерна из украинских вагонов
ВАРШАВА, 23 фев – РИА Новости. Польская полиция проверяет информацию о высыпании зерна из украинских вагонов на территории Польши, сообщила журналистам представитель полиции Эва Чыж.
Ранее министр инфраструктуры Украины
Александр Кубраков сообщил, что неизвестные вскрыли украинские зерновозы на железнодорожной станции "Дорохуск" в Польше, высыпав содержимое вагонов. По словам министра, речь идет о транзитном грузе, направлявшемся в Германию
.
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"Полицейские сейчас находятся на месте и проводят необходимые мероприятия" - сказала Чыж. Она уточнила, что сотрудники полиции пытаются установить личности тех, кто высыпал зерно из вагонов.
По данным полиции, поезд, о котором идет речь, въехал в Польшу и ожидал таможенного оформления.
Подобные акции происходили ранее. Так, 20 февраля протестующие фермеры в Польше высыпали на железнодорожные пути на польско-украинском погранпереходе в Медыке два вагона украинской кукурузы, протестуя против поставок сельхозпродукции с Украины. Также активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск".
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС
, но обязала Киев
ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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