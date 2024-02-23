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Польская полиция ищет тех, кто высыпал зерно из украинских вагонов - РИА Новости, 23.02.2024
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15:23 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/polsha-1929158688.html
Польская полиция ищет тех, кто высыпал зерно из украинских вагонов
Польская полиция ищет тех, кто высыпал зерно из украинских вагонов - РИА Новости, 23.02.2024
Польская полиция ищет тех, кто высыпал зерно из украинских вагонов
Польская полиция проверяет информацию о высыпании зерна из украинских вагонов на территории Польши, сообщила журналистам представитель полиции Эва Чыж. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T15:23
2024-02-23T15:23
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ВАРШАВА, 23 фев – РИА Новости. Польская полиция проверяет информацию о высыпании зерна из украинских вагонов на территории Польши, сообщила журналистам представитель полиции Эва Чыж. Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что неизвестные вскрыли украинские зерновозы на железнодорожной станции "Дорохуск" в Польше, высыпав содержимое вагонов. По словам министра, речь идет о транзитном грузе, направлявшемся в Германию. "Полицейские сейчас находятся на месте и проводят необходимые мероприятия" - сказала Чыж. Она уточнила, что сотрудники полиции пытаются установить личности тех, кто высыпал зерно из вагонов. По данным полиции, поезд, о котором идет речь, въехал в Польшу и ожидал таможенного оформления. Подобные акции происходили ранее. Так, 20 февраля протестующие фермеры в Польше высыпали на железнодорожные пути на польско-украинском погранпереходе в Медыке два вагона украинской кукурузы, протестуя против поставок сельхозпродукции с Украины. Также активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск". Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240109/fermer-1920300620.html
https://ria.ru/20230508/zerno-1870480848.html
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в мире, польша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), украина, германия
В мире, Польша, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Украина, Германия
Польская полиция ищет тех, кто высыпал зерно из украинских вагонов

Польская полиция проверит информацию о высыпании зерна из украинских вагонов

© Стоп-кадр видео очевидцаПротестующие фермеры в Польше высыпали на ж/д пути у границы с Украиной 2 вагона кукурузы
Протестующие фермеры в Польше высыпали на ж/д пути у границы с Украиной 2 вагона кукурузы
© Стоп-кадр видео очевидца
Протестующие фермеры в Польше высыпали на ж/д пути у границы с Украиной 2 вагона кукурузы
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 23 фев – РИА Новости. Польская полиция проверяет информацию о высыпании зерна из украинских вагонов на территории Польши, сообщила журналистам представитель полиции Эва Чыж.
Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что неизвестные вскрыли украинские зерновозы на железнодорожной станции "Дорохуск" в Польше, высыпав содержимое вагонов. По словам министра, речь идет о транзитном грузе, направлявшемся в Германию.
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"Полицейские сейчас находятся на месте и проводят необходимые мероприятия" - сказала Чыж. Она уточнила, что сотрудники полиции пытаются установить личности тех, кто высыпал зерно из вагонов.
По данным полиции, поезд, о котором идет речь, въехал в Польшу и ожидал таможенного оформления.
Подобные акции происходили ранее. Так, 20 февраля протестующие фермеры в Польше высыпали на железнодорожные пути на польско-украинском погранпереходе в Медыке два вагона украинской кукурузы, протестуя против поставок сельхозпродукции с Украины. Также активисты сообщали, что фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск".
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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