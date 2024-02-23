https://ria.ru/20240223/polsha-1929118698.html

"Мы тоже так можем": дерзкая выходка украинцев вызвала гнев в Польше

"Мы тоже так можем": дерзкая выходка украинцев вызвала гнев в Польше - РИА Новости, 23.02.2024

"Мы тоже так можем": дерзкая выходка украинцев вызвала гнев в Польше

Украина пытается оказывать давление на Польшу, свозя к границе двух стран сгоревшую сельхозтехнику, написал в соцсети Х польский политик Рафал Меклер, связанный РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T09:58

2024-02-23T09:58

2024-02-23T13:34

в мире

польша

украина

киев

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923961009_0:21:3018:1719_1920x0_80_0_0_a06ecbc4cc8e3887679d05f29ba24b09.jpg

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украина пытается оказывать давление на Польшу, свозя к границе двух стран сгоревшую сельхозтехнику, написал в соцсети Х польский политик Рафал Меклер, связанный с движением перевозчиков."Украинцы привозят в район КПП "Угринов — Долгобичув" разрушенную на полях технику. Это, должно быть, эмоциональное представление, целью которого является давление на поляков в вопросе экспорта зерна в Польшу", — возмутился он.Меклер отметил, что в Польше положение фермеров по вине украинцев заметно ухудшилось."Я могу поехать на парковку, где стоят машины, забранные у фермеров, я могу пойти на торги, где фермеры теряют свои фермы, потому что не могут позволить себе кредиты. Мы тоже можем устроить похожее представление", — заключил политик.В пятницу украинское издание "Апостроф" со ссылкой на соцсети сообщило, что украинцы свозят сгоревшую сельхозтехнику к заблокированной границе с Польшей. Издание разместило видео украинского водителя Александра Климова, который опубликовал в TikTok-кадры с тралами, на которых везут сгоревшие грузовики и тракторы. По утверждению Климова, эта сельхозтехника была привезена из "зоны боевых действий".Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928936526.html

https://ria.ru/20240223/ugroza-1929114589.html

польша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, украина, киев, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)