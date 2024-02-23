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"Мы тоже так можем": дерзкая выходка украинцев вызвала гнев в Польше
"Мы тоже так можем": дерзкая выходка украинцев вызвала гнев в Польше - РИА Новости, 23.02.2024
"Мы тоже так можем": дерзкая выходка украинцев вызвала гнев в Польше
Украина пытается оказывать давление на Польшу, свозя к границе двух стран сгоревшую сельхозтехнику, написал в соцсети Х польский политик Рафал Меклер, связанный РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T09:58
2024-02-23T09:58
2024-02-23T13:34
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украина пытается оказывать давление на Польшу, свозя к границе двух стран сгоревшую сельхозтехнику, написал в соцсети Х польский политик Рафал Меклер, связанный с движением перевозчиков."Украинцы привозят в район КПП "Угринов — Долгобичув" разрушенную на полях технику. Это, должно быть, эмоциональное представление, целью которого является давление на поляков в вопросе экспорта зерна в Польшу", — возмутился он.Меклер отметил, что в Польше положение фермеров по вине украинцев заметно ухудшилось."Я могу поехать на парковку, где стоят машины, забранные у фермеров, я могу пойти на торги, где фермеры теряют свои фермы, потому что не могут позволить себе кредиты. Мы тоже можем устроить похожее представление", — заключил политик.В пятницу украинское издание "Апостроф" со ссылкой на соцсети сообщило, что украинцы свозят сгоревшую сельхозтехнику к заблокированной границе с Польшей. Издание разместило видео украинского водителя Александра Климова, который опубликовал в TikTok-кадры с тралами, на которых везут сгоревшие грузовики и тракторы. По утверждению Климова, эта сельхозтехника была привезена из "зоны боевых действий".Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928936526.html
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в мире, польша, украина, киев, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Польша, Украина, Киев, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
"Мы тоже так можем": дерзкая выходка украинцев вызвала гнев в Польше
Польский политик Меклер: Киев устраивает шоу, свозя сгоревшую технику к границе
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости.
Украина пытается оказывать давление на Польшу, свозя к границе двух стран сгоревшую сельхозтехнику, написал в соцсети Х
польский политик Рафал Меклер, связанный с движением перевозчиков.
"Украинцы привозят в район КПП "Угринов — Долгобичув" разрушенную на полях технику. Это, должно быть, эмоциональное представление, целью которого является давление на поляков в вопросе экспорта зерна в Польшу", — возмутился он.
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Меклер отметил, что в Польше положение фермеров по вине украинцев заметно ухудшилось.
"Я могу поехать на парковку, где стоят машины, забранные у фермеров, я могу пойти на торги, где фермеры теряют свои фермы, потому что не могут позволить себе кредиты. Мы тоже можем устроить похожее представление", — заключил политик.
В пятницу украинское издание "Апостроф" со ссылкой на соцсети сообщило, что украинцы свозят сгоревшую сельхозтехнику к заблокированной границе с Польшей. Издание разместило видео украинского водителя Александра Климова, который опубликовал в TikTok-кадры с тралами, на которых везут сгоревшие грузовики и тракторы. По утверждению Климова, эта сельхозтехника была привезена из "зоны боевых действий".
Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной
. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС
, но обязала Киев
ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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