https://ria.ru/20240223/podarok-1929105335.html

Стало известно, сколько обойдется набор для подарка на 23 февраля

Стало известно, сколько обойдется набор для подарка на 23 февраля - РИА Новости, 23.02.2024

Стало известно, сколько обойдется набор для подарка на 23 февраля

Набивший оскомину "стандартный" подарочный набор на 23 февраля из носков, пены для бритья, шампуня и бритвы обойдется в этом году в 660 рублей, подсчитало РИА... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T07:08

2024-02-23T07:08

2024-02-23T07:08

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598531814_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20ceaf9ca351e8999cf2499c0159a504.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Набивший оскомину "стандартный" подарочный набор на 23 февраля из носков, пены для бритья, шампуня и бритвы обойдется в этом году в 660 рублей, подсчитало РИА Новости на основании данных Росстата. Элементы традиционного подарочного набора на День защитника Отечества, которые часто становятся объектом шуток и насмешек - это, как правило, носки, пена для бритья, шампунь и бритва. В начале этого года набор из таких товаров стоил 660 рублей. Самой дорогой позицией стала пена для бритья - она обойдется в 275 рублей, а самой дешевой - набор бритв, почти 47 рублей. Шампунь в январе можно было купить за 213 рублей, а пару носков - за 126 рублей. Больше всего среди этих товаров за год подорожали пена для бритья - на 9,6% и носки - на 7,7%, а вот изменения цен на остальные товары находились в рамках инфляции. Так, стоимость бритв выросла лишь на 4,2%, а шампуня - всего лишь на 0,9%. В целом стоимость набора за год увеличилась на 5,9%. В качестве альтернативного подарка можно выбрать что-то полезное или связанное с различными увлечениями. Например, можно вручить смарт-часы - по данным Росстата на январь 2024 года, они обойдутся в 5,9 тысячи рублей. Занятия в фитнес-клубе на полгода обойдутся в 15,7 тысячи рублей. Также можно подарить рюкзак - это обойдется в среднем в 2,4 тысячи. Еще один вариант для подарка - поход в музей или на выставку, для двоих он будет стоить 424 рубля или билеты в кино - 676 рублей на двоих, также можно рассмотреть в качестве подарка коньяк - он обойдется в 1 476 рублей. Среди этих товаров за год больше всего выросла цена у билета в кино - на 9% и билета на выставку - на 6,6%. Слабее всего подорожал коньяк - на 1,4%, а вот смарт-часы и вовсе стали дешевле - на 0,6%.

https://ria.ru/20240223/putin-1929091471.html

https://ria.ru/20240223/zaschitnik-1928750858.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия