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Водителей предупредили о новых полисах ОСАГО с марта - РИА Новости, 23.02.2024
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02:17 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/osago-1929095459.html
Водителей предупредили о новых полисах ОСАГО с марта
Водителей предупредили о новых полисах ОСАГО с марта - РИА Новости, 23.02.2024
Водителей предупредили о новых полисах ОСАГО с марта
Краткосрочный полис ОСАГО сроком от одного дня до трех месяцев можно будет оформить со 2 марта, рассказал агентству “Прайм” управляющий партнер юридической... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T02:17
2024-02-23T02:17
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Краткосрочный полис ОСАГО сроком от одного дня до трех месяцев можно будет оформить со 2 марта, рассказал агентству “Прайм” управляющий партнер юридической компании “Шаги” Андрей Шарков.Такой полис нужен тем, кто не планирует использовать автомобиль долго. “Например, при покупке с целью перепродажи, при использовании коллекционных экземпляров для выставок и фестивалей, при аренде на непродолжительный период, поездок летом на дачу”, - поясняет он.По новым правилам, срок действия у краткосрочных полисов будет отложенным, как у электронных — не ранее, чем через три дня после оформления. Это необходимо для исключения мошенничества, когда полис ОСАГО оформляют сразу после ДТП. Цена такого полиса не может быть выше, чем у годового, заключил юрист.
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авто, осаго
Авто, ОСАГО
Водителей предупредили о новых полисах ОСАГО с марта

Юрист Шарков сообщил о нововведениях в полисах ОСАГО со 2 марта

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЭлектронный страховой полис
Электронный страховой полис - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Краткосрочный полис ОСАГО сроком от одного дня до трех месяцев можно будет оформить со 2 марта, рассказал агентству “Прайм” управляющий партнер юридической компании “Шаги” Андрей Шарков.
Такой полис нужен тем, кто не планирует использовать автомобиль долго. “Например, при покупке с целью перепродажи, при использовании коллекционных экземпляров для выставок и фестивалей, при аренде на непродолжительный период, поездок летом на дачу”, - поясняет он.
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По новым правилам, срок действия у краткосрочных полисов будет отложенным, как у электронных — не ранее, чем через три дня после оформления. Это необходимо для исключения мошенничества, когда полис ОСАГО оформляют сразу после ДТП. Цена такого полиса не может быть выше, чем у годового, заключил юрист.
 
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