https://ria.ru/20240223/osago-1929095459.html

Водителей предупредили о новых полисах ОСАГО с марта

Водителей предупредили о новых полисах ОСАГО с марта - РИА Новости, 23.02.2024

Водителей предупредили о новых полисах ОСАГО с марта

Краткосрочный полис ОСАГО сроком от одного дня до трех месяцев можно будет оформить со 2 марта, рассказал агентству “Прайм” управляющий партнер юридической... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T02:17

2024-02-23T02:17

2024-02-23T02:17

авто

осаго

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Краткосрочный полис ОСАГО сроком от одного дня до трех месяцев можно будет оформить со 2 марта, рассказал агентству “Прайм” управляющий партнер юридической компании “Шаги” Андрей Шарков.Такой полис нужен тем, кто не планирует использовать автомобиль долго. “Например, при покупке с целью перепродажи, при использовании коллекционных экземпляров для выставок и фестивалей, при аренде на непродолжительный период, поездок летом на дачу”, - поясняет он.По новым правилам, срок действия у краткосрочных полисов будет отложенным, как у электронных — не ранее, чем через три дня после оформления. Это необходимо для исключения мошенничества, когда полис ОСАГО оформляют сразу после ДТП. Цена такого полиса не может быть выше, чем у годового, заключил юрист.

https://ria.ru/20231226/pts-1805923926.html

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2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, осаго