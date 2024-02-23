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Водителей предупредили о новых полисах ОСАГО с марта
Водителей предупредили о новых полисах ОСАГО с марта - РИА Новости, 23.02.2024
Водителей предупредили о новых полисах ОСАГО с марта
Краткосрочный полис ОСАГО сроком от одного дня до трех месяцев можно будет оформить со 2 марта, рассказал агентству “Прайм” управляющий партнер юридической... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T02:17
2024-02-23T02:17
2024-02-23T02:17
авто
осаго
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Краткосрочный полис ОСАГО сроком от одного дня до трех месяцев можно будет оформить со 2 марта, рассказал агентству “Прайм” управляющий партнер юридической компании “Шаги” Андрей Шарков.Такой полис нужен тем, кто не планирует использовать автомобиль долго. “Например, при покупке с целью перепродажи, при использовании коллекционных экземпляров для выставок и фестивалей, при аренде на непродолжительный период, поездок летом на дачу”, - поясняет он.По новым правилам, срок действия у краткосрочных полисов будет отложенным, как у электронных — не ранее, чем через три дня после оформления. Это необходимо для исключения мошенничества, когда полис ОСАГО оформляют сразу после ДТП. Цена такого полиса не может быть выше, чем у годового, заключил юрист.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, осаго
Водителей предупредили о новых полисах ОСАГО с марта
Юрист Шарков сообщил о нововведениях в полисах ОСАГО со 2 марта
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости.
Краткосрочный полис ОСАГО сроком от одного дня до трех месяцев можно будет оформить со 2 марта, рассказал агентству “Прайм”
управляющий партнер юридической компании “Шаги” Андрей Шарков.
Такой полис нужен тем, кто не планирует использовать автомобиль долго. “Например, при покупке с целью перепродажи, при использовании коллекционных экземпляров для выставок и фестивалей, при аренде на непродолжительный период, поездок летом на дачу”, - поясняет он.
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По новым правилам, срок действия у краткосрочных полисов будет отложенным, как у электронных — не ранее, чем через три дня после оформления. Это необходимо для исключения мошенничества, когда полис ОСАГО оформляют сразу после ДТП. Цена такого полиса не может быть выше, чем у годового, заключил юрист.