https://ria.ru/20240223/opros-1929131734.html
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной - РИА Новости, 23.02.2024
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной
Более трети (37%) россиян отмечают тревожное настроение среди своего окружения, 56% сказали, что у их близких спокойное настроение, следует из данных опроса... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T12:01
2024-02-23T12:01
2024-02-23T12:01
общество
россия
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Более трети (37%) россиян отмечают тревожное настроение среди своего окружения, 56% сказали, что у их близких спокойное настроение, следует из данных опроса ФОМ. Более половины (56%) россиян сказали, что у их родных, друзей, коллег, знакомых преобладает спокойное настроение. Тревожное настроение среди своих окружающих отметили 37% опрошенных, говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте фонда. Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 16-18 февраля среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20240223/putin-1929126927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение"
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной
ФОМ: 56 процентов россиян заявили о спокойном настроении в их окружении