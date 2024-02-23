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Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной - РИА Новости, 23.02.2024
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12:01 23.02.2024
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Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной - РИА Новости, 23.02.2024
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной
Более трети (37%) россиян отмечают тревожное настроение среди своего окружения, 56% сказали, что у их близких спокойное настроение, следует из данных опроса... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T12:01
2024-02-23T12:01
общество
россия
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Более трети (37%) россиян отмечают тревожное настроение среди своего окружения, 56% сказали, что у их близких спокойное настроение, следует из данных опроса ФОМ. Более половины (56%) россиян сказали, что у их родных, друзей, коллег, знакомых преобладает спокойное настроение. Тревожное настроение среди своих окружающих отметили 37% опрошенных, говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте фонда. Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 16-18 февраля среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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общество, россия, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение"
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной

ФОМ: 56 процентов россиян заявили о спокойном настроении в их окружении

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЛюди в морозный день на Красной площади в Москве
Люди в морозный день на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Люди в морозный день на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Более трети (37%) россиян отмечают тревожное настроение среди своего окружения, 56% сказали, что у их близких спокойное настроение, следует из данных опроса ФОМ.
Более половины (56%) россиян сказали, что у их родных, друзей, коллег, знакомых преобладает спокойное настроение. Тревожное настроение среди своих окружающих отметили 37% опрошенных, говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте фонда.
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 16-18 февраля среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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