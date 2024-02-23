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В ООН не ответили, почему говорят об "агрессии России" и "операции в Газе" - РИА Новости, 23.02.2024
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23:07 23.02.2024 (обновлено: 23:08 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/oon-1929220022.html
В ООН не ответили, почему говорят об "агрессии России" и "операции в Газе"
В ООН не ответили, почему говорят об "агрессии России" и "операции в Газе" - РИА Новости, 23.02.2024
В ООН не ответили, почему говорят об "агрессии России" и "операции в Газе"
Официальный представитель председателя Генассамблеи ООН Моника Грейли не ответила, почему в ООН применяют формулировку "российская агрессия" в отношении СВО и... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T23:07
2024-02-23T23:08
россия
израиль
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ООН, 23 фев - РИА Новости. Официальный представитель председателя Генассамблеи ООН Моника Грейли не ответила, почему в ООН применяют формулировку "российская агрессия" в отношении СВО и при этом называют действия Израиля в секторе Газа "операцией", однако заявила, что "понимает вопрос". В пятницу в ГА ООН и СБ ООН проходят заседания по Украине, представители западного лагеря регулярно используют формулировку "агрессия России в отношении Украины". "Сегодня мы говорим об Украине, и эта формулировка была избрана. Когда мы будем говорить об Израиле в другой раз, будет избрана формулировка для использования. Мы не говорим об Израиле сегодня. Но я понимаю ваш вопрос", - сказала Грейли, отвечая на вопрос журналиста о том, почему в ООН звучат формулировки об "агрессии России", но действия Израиля в Газе называются "операцией". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 29,5 тысячи человек, пострадали более 69,6 тысячи, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240223/genassambleya-1929194239.html
https://ria.ru/20240223/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240220/izrail-1928335402.html
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россия, израиль, украина, владимир путин, оон, хамас, нато
Россия, Израиль, Украина, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, НАТО
В ООН не ответили, почему говорят об "агрессии России" и "операции в Газе"

В ООН не ответили, почему считают СВО агрессией, а действия Израиля — операцией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве. Архивное фото
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ООН, 23 фев - РИА Новости. Официальный представитель председателя Генассамблеи ООН Моника Грейли не ответила, почему в ООН применяют формулировку "российская агрессия" в отношении СВО и при этом называют действия Израиля в секторе Газа "операцией", однако заявила, что "понимает вопрос".
В пятницу в ГА ООН и СБ ООН проходят заседания по Украине, представители западного лагеря регулярно используют формулировку "агрессия России в отношении Украины".
Заседание Генассамблеи ООН, 23 февраля 2024 года - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Небензя и Полянский ушли с заседания Генассамблеи ООН
Вчера, 19:29
"Сегодня мы говорим об Украине, и эта формулировка была избрана. Когда мы будем говорить об Израиле в другой раз, будет избрана формулировка для использования. Мы не говорим об Израиле сегодня. Но я понимаю ваш вопрос", - сказала Грейли, отвечая на вопрос журналиста о том, почему в ООН звучат формулировки об "агрессии России", но действия Израиля в Газе называются "операцией".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 29,5 тысячи человек, пострадали более 69,6 тысячи, сообщало министерство здравоохранения Газы.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Израильский солдат перед разрушенным зданием в Хан-Юнисе - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Готовящееся наступление закончится катастрофой
20 февраля, 08:00
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
В Генассамблее ООН изменили взгляд на "справедливый мир" Украины, пишут СМИ
Вчера, 21:54
 
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