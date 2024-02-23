https://ria.ru/20240223/oon-1929108604.html
Российская миссия в ООН ждет "проукраинский шабаш" в пятницу
Российская миссия в ООН ждет "проукраинский шабаш" в пятницу - РИА Новости, 23.02.2024
Российская миссия в ООН ждет "проукраинский шабаш" в пятницу
Западный лагерь государств готовит в ООН на пятницу "проукраинский шабаш" - "в Нью-Йорк как мухи слетаются министры европейских стран", у России "настроение... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T08:33
2024-02-23T08:33
2024-02-23T08:33
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ООН, 23 фев - РИА Новости. Западный лагерь государств готовит в ООН на пятницу "проукраинский шабаш" - "в Нью-Йорк как мухи слетаются министры европейских стран", у России "настроение боевое", написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Двадцать третьего февраля западный лагерь устраивает в ООН проукраинский шабаш по случаю второй годовщины начала СВО. В Нью-Йорк как мухи слетаются министры европейских стран, которых здесь не дождешься на мероприятиях по действиям Израиля в Газе", - указал Полянский. "Если оставить за скобками ряд различных бесполезных междусобойчиков, где они будут упражняться в антироссийской риторике и славить киевский режим, внимания заслуживают два мероприятия", - указал он. В частности, в 10.00 (18.00 мск) начнутся дебаты в Генассамблее ООН, где Россия выступает второй после главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. В 15.00 (23.00 мск) состоится заседание СБ ООН с участием генсека ООН Антониу Гутерреша по Украине. По словам Полянского, Россия будет выступать одной из последних среди членов СБ. "Выступления у нас готовы, настроение - боевое", - подчеркнул первый зампостпреда. В числе прочих в заседаниях в пятницу ожидается участие глав МИД Британии, Франции, ФРГ, Швейцарии, Польши, Испании, Словении, Южной Кореи.
https://ria.ru/20240221/oon-1928788258.html
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РИА Новости
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в мире, россия, нью-йорк (город), украина, антониу гутерреш, дмитрий кулеба, дмитрий полянский, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), Украина, Антониу Гутерреш, Дмитрий Кулеба, Дмитрий Полянский, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Российская миссия в ООН ждет "проукраинский шабаш" в пятницу
Полянский: западный лагерь готовит на пятницу "проукраинский шабаш" в ООН