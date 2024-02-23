https://ria.ru/20240223/oman-1929115502.html

Генсек Нацмузея Омана: вместе с Эрмитажем реставрируем древности Сирии

Генсек Нацмузея Омана: вместе с Эрмитажем реставрируем древности Сирии - РИА Новости, 23.02.2024

Генсек Нацмузея Омана: вместе с Эрмитажем реставрируем древности Сирии

Султанат Оман, входивший еще в состав Сабейского царства три тысячи лет назад, известен на Ближнем Востоке как "тихий", но эффективный посредник в конфликтах в... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T11:30

2024-02-23T11:30

2024-02-23T11:30

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Султанат Оман, входивший еще в состав Сабейского царства три тысячи лет назад, известен на Ближнем Востоке как "тихий", но эффективный посредник в конфликтах в регионе. Страна давно зарекомендовала себя в качестве независимого игрока в региональной политике. При этом Оман стал единственной среди аравийских монархий страной, сделавшей культуру частью политики и считающей сохранение культурного и исторического наследия как самого султаната, так и всего арабского мира, своей непосредственной миссией. По этой причине Национальный музей Омана — это не просто хранилище древностей. Открытый в 2016 году на площади более 13,5 тысяч квадратных метров, он вобрал в себя лучший опыт музеев мира и превратился в особое учреждение по сбережению арабских памятников истории, пострадавших в разных конфликтах. По этой причине у музея есть не только директор, как у музейных учреждений других стран, но и генеральный секретарь – человек на должности министра без портфеля.С 2020 года этот высокий пост занимает стоявший у истоков основания Национального музея в Маскате и имеющий большой опыт в музейном деле Джамаль бен Хасан аль-Мусави. В интервью корреспонденту РИА Новости Юлии Троицкой он рассказал, какие выставки пройдут в Омане и России по случаю 40-летия до дня установления дипотношений, как оманские и российские специалисты спасают разрушенные памятники древности Сирии и как Маскат смог вернуть из Британского музея украденные сирийские реликвии.— Какие интересные события в культурной и музейной жизни пройдут в Омане и России в следующем году в честь 40-летнего юбилея с момента установления дипотношений?— В следующем году мы отмечаем сорокалетие с момента установления дипломатических отношений между султанатом Оманом и бывшим Советским Союзом. В этой связи мы планируем принять выставку, посвященную советскому эксперименту в области фарфора и керамики, это 20-е годы — начало 30-х годов ХХ столетия. Такие имена художников по фарфору и графиков, как Каземир Малевич, Иван Шашин, Николай Суетин. Тогда это называлось, по-моему, Государственный фарфоровый завод имени Ломоносова. И вот Николай Суетин был назначен его художественным руководителем и оставался им до 50-х годов ХХ столетия. Выставка такого направления пройдет в первый раз на Ближнем Востоке, это будет уникальное мероприятие. Она состоится во дворце покойного султана Кабуса бен Саида под названием Бейт Грейзе — это самая престижная музейная площадка в султанате Омане.Также в рамках этого юбилея пройдет выставка из коллекции Музеев Московского Кремля, она будет посвящена широкому спектру межцивилизационного контакта между Московским княжеством и исламским миром. Это тоже будет уникальная выставка в стенах главного здания Национального музея. Первая выставка планируется в январе 2025 года, а вторая — во второй половине 2025 года.Что касается оманской культурной программы в России, то в этом году впервые будет проведена выставка в рамках Дней Омана в стенах московского Кремля, которая будет посвящена наследию султанов Омана и Занзибара из экспонатов коллекции Национального музея. Она откроется в июле и продолжится до сентября.Также ведутся переговоры с Третьяковской галереей о проведении ближе к концу этого года, в декабре, выставки, которая будет посвящена современному оманскому искусству — картины, скульптуры. Такая экспозиция будет показана в России впервые.— Раньше в Национальном музее Омана находился "Уголок Эрмитажа" с экспонатами из российской сокровищницы. Планируете ли вы снова устроить такой "уголок" в музее?— Впервые "Уголок Эрмитажа" появился в Национальном музее Омана в 2021 году, но эта традиция прервалась в 2022 году по просьбе российской стороны. Однако в конце этого года, в октябре, мы восстановим "Уголок Эрмитажа" в стенах Национального музея Омана. Количество экспонатов там не очень большое, но они уникальные, в частности, дары восточных правителей, особенно ханов Центральной Азии, императорскому двору. Похожая инициатива — зал Омана — появился в Эрмитаже во время пандемии в 2020 году, повторно выставка открылась в декабре прошлого года и продлится до января 2025 года.При этом наши рабочие отношения не ограничиваются музейным делом и выставками. Другие важные направления для нас — это стажировки для юных оманских специалистов и перенимание российского опыта, особенно направления реставрации музейных предметов.Российские специалисты, особенно из Эрмитажа, участвуют в реставрационных работах исторических предметов из Омана. В прошлом году была проведена работа по реставрации ряда предметов, которые принадлежали покойному султану Кабусу бен Саиду. Эти предметы будут выставлены в его бывшем дворце — усадьбе Бейт Грейзе, когда она официально откроется для публики в конце этого года.Также Государственный Эрмитаж предоставляет услуги по созданию постоянной лаборатории для реставрации принадлежавших султану предметов: графики, живописи, холстов и мебели. Это будет уникальная лаборатория во дворце покойного султана. Специалисты из Эрмитажа уже приезжали, сделали первую оценку, и работа продолжится в этом году.— Что касается реставрационных работ, насколько мне известно, у вас есть совместный с Россией опыт реставрации музейных ценностей из Сирии?— Что касается нашего сотрудничества на территории Сирии, то оно началось уже в конце 2019 года, когда состоялся наш первый визит в Дамаск и прошла встреча с генеральным директором государственного Эрмитажа и с руководством Сирии. Специалисты из Эрмитажа уже работали в Омане в стенах Национального музея в восстановлении памятников из Пальмиры, которые были повреждены террористами. С октября 2019 года у нас существует особый договор с Сирийской Арабской республикой, который позволяет нам, единственной стране в мире, принимать предметы древности из Сирии, официального Дамаска, на временное хранение в Омане, как нейтральной территории. В рамках временного хранения мы предоставляем помощь в реставрации этих предметов. Более 200 предметов, точнее — 207 предметов, были отреставрированы на первом этапе, это 2021-2022 годы, в Маскате. Из них предметы из Пальмиры реставрировались специалистами из Эрмитажа, остальные — нашими специалистами. Это предметы, которые пострадали исключительно во время военных действий, это повреждения, полученные или в результате взрывов, или из-за физического воздействия.Потом была выставка этих предметов, первая выставка в мире, которая была посвящена сирийской древней цивилизации — археологии за последние 14-15 лет. Она проходила в Омане. В конце 2022 года мы вернули эти предметы в Дамаск в целости и сохранности.В этом году мы примем вторую партию древних предметов из Сирии, она будет содержать 200-300 предметов. Работа продлится два года, тоже будем привлекать для реставрации российских специалистов. Таким образом, это уникальный формат работы — Государственный Эрмитаж, Национальный музей Омана и министерство культуры Сирии. Такого опыта или практики нет на международном уровне больше нигде.Это доказывает, что существует особый уровень доверия у руководства Сирии к нам и нашим русским друзьям, к чему мы относимся с особой благодарностью.— Сколько специалистов из Омана принимали участие в реставрации этих предметов? К какому периоду истории относятся пострадавшие сирийские древности?— С нашей стороны принимали участие шесть-восемь специалистов в сфере реставрации музейных древностей. Наши специалисты уникальные по своим профессиональным качествам в районе Аравийского полуострова, с многолетним опытом, они обучались и работали и в Португалии, и в России, и во Франции, и в Англии, и в США. Пострадавшие бюсты из Пальмиры реставрировали специалисты из Эрмитажа, но они передавали опыт нашим специалистам в рамках этой работы.Предметы относятся к древней истории — бронзовый век, железный век, греко-римская эпоха, византийская эпоха, эпоха ислама до Османского присутствия. Очень обширная коллекция, которая не ограничивается принадлежностью к исламу или к христианству. Это отражает официальную политику Омана, что культурное наследие, где бы оно ни было, — это общечеловеческое достояние, и утрата части этого наследия — утрата всего человечества. Эта позиция отражается в нашей работе на территории Сирии, поскольку мы являемся единственной институцией в настоящее время из арабского мира, которая работает непосредственно на месте. Помимо нас работают наши друзья из России и фонд "Ага Хана" (Aga Khan foundation), который базируется в Женеве. Больше никто там не работает на земле.— Только ли сотрудничеством в реставрации сирийских древностей ограничивается ваше взаимодействие с властями этой страны и Россией?— Также в контексте сотрудничества в формате "тройки" по сирийскому направлению с Россией можно упомянуть уникальный международный опыт, когда мы до ковида в 2019 году получили сигнал из Эрмитажа, что украденные археологические ценности из Сирии находятся в Британском музее. Они были вывезены нелегально из Сирии и хранились в Британском музее.Поскольку британская сторона не признает официальный Дамаск, а после 2022 года также не имеет контактов с Россией, мы взяли на себя роль посредников. У Омана имеется большой опыт в дипломатическом посредничестве, но здесь нам пришлось стать посредниками в сфере культуры. И после четырех лет переговоров мы смогли получить эти предметы из Британского музея, они официально были переданы Национальному музею Маската, и в конце прошлого года мы передали эти предметы официальному Дамаску. Это были уникальные предметы архитектурного ансамбля, многотонные, иудейского храма, который находился на севере Сирии, на территории, где сейчас расположились натовцы. Его просто разобрали и вывезли, хранили в Британском музее, но не показывали. Мы смогли получить эти предметы.По Сирии у нас стратегическое направление сотрудничества в культурной сфере, так как считаем, что это часть общечеловеческой истории, и нельзя повторить печальный опыт Ирака. С Ираком мы не сотрудничаем, потому что там работают ЮНЕСКО, западные страны, есть финансирование, а в Сирии никто не готов работать. Поэтому мы уделяем особое внимание Сирии в последние несколько лет.— В реставрации каких памятников древности на территории самой Сирии участвуют специалисты из Омана?— Мы активно сейчас реставрируем два памятника наследия в армянском квартале древнего Алеппо на севере Сирии — усадьбу Бейт Аджакбаш и усадьбу Дар Газзаля, которые входят в список культурного наследия ЮНЕСКО. Мы также начали восстановительные работы Омейядской мечети в цитадели Алеппо, которая тоже входит в число памятников в составе культурного наследия ЮНЕСКО.— Приходилось ли Оману во время военного конфликта в Сирии выполнять какие-то щепетильные задачи, связанные с ее археологическим наследием?— Мы провели в 2022 году уникальную операцию в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, которая находится под частичным контролем официального Дамаска, и смогли вывезти самую большую коллекцию мозаики на Ближнем Востоке из-под носа террористов. Это пять тысяч квадратных метров. Она находилась в районе Мааррат-эн-Нууман вблизи древних городов Барра и Серджила, пять тысяч квадратных метров римской, византийской и раннеисламской мозаики. Уникальная коллекция, которая была вывезена на правительственные территории. Все что могли вывезти, мы забрали из-под носа террористов.

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https://ria.ru/20221205/memorandum-1836495243.html

https://ria.ru/20220425/palmira-1785355452.html

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Дарья Буймова

оман, сирия, россия, кабус бен саид, британский музей, юнеско, государственный эрмитаж, в мире, интервью, интервью - авторы