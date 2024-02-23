https://ria.ru/20240223/oman-1929114728.html
Национальный музей Омана вновь откроет в этом году уголок Эрмитажа
Национальный музей Омана вновь откроет в этом году уголок Эрмитажа - РИА Новости, 23.02.2024
Национальный музей Омана вновь откроет в этом году уголок Эрмитажа
Национальный музей султаната Омана в октябре вновь откроет в своих стенах "уголок Эрмитажа", где будут представлены дары восточных правителей российскому... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T09:24
2024-02-23T09:24
2024-02-23T10:00
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МАСКАТ, 23 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Национальный музей султаната Омана в октябре вновь откроет в своих стенах "уголок Эрмитажа", где будут представлены дары восточных правителей российскому императорскому двору, сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь музея Джамаль бен Хасан аль-Мусави. "Впервые "уголок Эрмитажа" появился в Национальном музее Омана в 2021 году, но эта традиция прервалась в 2022 году по просьбе российской стороны. Однако в конце этого года, в октябре, мы восстановим "уголок Эрмитажа" в стенах Национального музея Омана", - рассказал он. Как отметил аль-Мусави, количество принадлежащих Эрмитажу экспонатов, которые выставят в Маскате, будет не таким большим, но это будут уникальные ценности, в частности, "дары восточных правителей, особенно ханов Центральной Азии, императорскому двору". По его словам, похожая инициатива - выставка в Эрмитаже коллекции из Омана - продлится до января 2025 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, оман, маскат (город), эрмитаж (музей)
Культура, Новости культуры, Оман, Маскат (город), Эрмитаж (музей)
Национальный музей Омана вновь откроет в этом году уголок Эрмитажа
Национальный музей султаната Омана вновь откроет уголок Эрмитажа в октябре
МАСКАТ, 23 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Национальный музей султаната Омана в октябре вновь откроет в своих стенах "уголок Эрмитажа", где будут представлены дары восточных правителей российскому императорскому двору, сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь музея Джамаль бен Хасан аль-Мусави.
"Впервые "уголок Эрмитажа" появился в Национальном музее Омана в 2021 году, но эта традиция прервалась в 2022 году по просьбе российской стороны. Однако в конце этого года, в октябре, мы восстановим "уголок Эрмитажа" в стенах Национального музея Омана", - рассказал он.
Как отметил аль-Мусави, количество принадлежащих Эрмитажу экспонатов, которые выставят в Маскате
, будет не таким большим, но это будут уникальные ценности, в частности, "дары восточных правителей, особенно ханов Центральной Азии
, императорскому двору". По его словам, похожая инициатива - выставка в Эрмитаже коллекции из Омана - продлится до января 2025 года.
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