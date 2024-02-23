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Оман передал Сирии пять тысяч квадратных метров метров древней мозаики - РИА Новости, 23.02.2024
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Культура
 
08:52 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/oman-1929110275.html
Оман передал Сирии пять тысяч квадратных метров метров древней мозаики
Оман передал Сирии пять тысяч квадратных метров метров древней мозаики - РИА Новости, 23.02.2024
Оман передал Сирии пять тысяч квадратных метров метров древней мозаики
Оманские специалисты смогли вывезти из неподконтрольной властям Сирии провинции Идлиб на правительственные территории пять тысяч квадратных метров древней... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T08:52
2024-02-23T08:52
культура
новости культуры
оман
сирия
идлиб (мухафаза)
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МАСКАТ, 23 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Оманские специалисты смогли вывезти из неподконтрольной властям Сирии провинции Идлиб на правительственные территории пять тысяч квадратных метров древней мозаики, рассказал в интервью РИА Новости генеральный секретарь Национального музея султаната Омана Джамаль бен Хасан аль-Мусави. "Мы провели в 2022 году уникальную операцию в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, которая находится под частичным контролем официального Дамаска, и смогли вывезти самую большую коллекцию мозаики на Ближнем Востоке из-под носа террористов. Это пять тысяч квадратных метров. Она находилась в районе Мааррат-эн-Нууман вблизи древних городов Барра и Серджила, пять тысяч квадратных метров римской, византийской и раннеисламской мозаики. Уникальная коллекция, которая была вывезена на правительственные территории. Все, что могли вывезти, мы забрали из-под носа террористов", - отметил он.
https://ria.ru/20231115/siriya-1909702797.html
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новости культуры, оман, сирия, идлиб (мухафаза)
Культура, Новости культуры, Оман, Сирия, Идлиб (мухафаза)
Оман передал Сирии пять тысяч квадратных метров метров древней мозаики

Оман передал Сирии пять тысяч квадратных метров метров древней мозаики из Идлиба

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРазрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб. Архивное фото
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МАСКАТ, 23 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Оманские специалисты смогли вывезти из неподконтрольной властям Сирии провинции Идлиб на правительственные территории пять тысяч квадратных метров древней мозаики, рассказал в интервью РИА Новости генеральный секретарь Национального музея султаната Омана Джамаль бен Хасан аль-Мусави.
"Мы провели в 2022 году уникальную операцию в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, которая находится под частичным контролем официального Дамаска, и смогли вывезти самую большую коллекцию мозаики на Ближнем Востоке из-под носа террористов. Это пять тысяч квадратных метров. Она находилась в районе Мааррат-эн-Нууман вблизи древних городов Барра и Серджила, пять тысяч квадратных метров римской, византийской и раннеисламской мозаики. Уникальная коллекция, которая была вывезена на правительственные территории. Все, что могли вывезти, мы забрали из-под носа террористов", - отметил он.
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