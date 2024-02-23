Оман передал Сирии пять тысяч квадратных метров метров древней мозаики
Оман передал Сирии пять тысяч квадратных метров метров древней мозаики из Идлиба
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРазрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб. Архивное фото
МАСКАТ, 23 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Оманские специалисты смогли вывезти из неподконтрольной властям Сирии провинции Идлиб на правительственные территории пять тысяч квадратных метров древней мозаики, рассказал в интервью РИА Новости генеральный секретарь Национального музея султаната Омана Джамаль бен Хасан аль-Мусави.
"Мы провели в 2022 году уникальную операцию в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, которая находится под частичным контролем официального Дамаска, и смогли вывезти самую большую коллекцию мозаики на Ближнем Востоке из-под носа террористов. Это пять тысяч квадратных метров. Она находилась в районе Мааррат-эн-Нууман вблизи древних городов Барра и Серджила, пять тысяч квадратных метров римской, византийской и раннеисламской мозаики. Уникальная коллекция, которая была вывезена на правительственные территории. Все, что могли вывезти, мы забрали из-под носа террористов", - отметил он.