https://ria.ru/20240223/oman-1929110275.html

Оман передал Сирии пять тысяч квадратных метров метров древней мозаики

Оман передал Сирии пять тысяч квадратных метров метров древней мозаики - РИА Новости, 23.02.2024

Оман передал Сирии пять тысяч квадратных метров метров древней мозаики

Оманские специалисты смогли вывезти из неподконтрольной властям Сирии провинции Идлиб на правительственные территории пять тысяч квадратных метров древней... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T08:52

2024-02-23T08:52

2024-02-23T08:52

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новости культуры

оман

сирия

идлиб (мухафаза)

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МАСКАТ, 23 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Оманские специалисты смогли вывезти из неподконтрольной властям Сирии провинции Идлиб на правительственные территории пять тысяч квадратных метров древней мозаики, рассказал в интервью РИА Новости генеральный секретарь Национального музея султаната Омана Джамаль бен Хасан аль-Мусави. "Мы провели в 2022 году уникальную операцию в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, которая находится под частичным контролем официального Дамаска, и смогли вывезти самую большую коллекцию мозаики на Ближнем Востоке из-под носа террористов. Это пять тысяч квадратных метров. Она находилась в районе Мааррат-эн-Нууман вблизи древних городов Барра и Серджила, пять тысяч квадратных метров римской, византийской и раннеисламской мозаики. Уникальная коллекция, которая была вывезена на правительственные территории. Все, что могли вывезти, мы забрали из-под носа террористов", - отметил он.

https://ria.ru/20231115/siriya-1909702797.html

оман

сирия

идлиб (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, оман, сирия, идлиб (мухафаза)