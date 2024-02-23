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В Госдуме прокомментировали заявление о заморозке участия Армении в ОДКБ - РИА Новости, 23.02.2024
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11:29 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/odkb-1929128324.html
В Госдуме прокомментировали заявление о заморозке участия Армении в ОДКБ
В Госдуме прокомментировали заявление о заморозке участия Армении в ОДКБ - РИА Новости, 23.02.2024
В Госдуме прокомментировали заявление о заморозке участия Армении в ОДКБ
Приостановка участия Армении в ОДКБ может быть временной и нужной для "успокоения нервов некоторых политиков", сообщил РИА Новости глава комитета ГД по делам... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T11:29
2024-02-23T11:29
армения
ереван
леонид калашников
госдума рф
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снг
никол пашинян
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МОСКВА, 23 фев- РИА Новости. Приостановка участия Армении в ОДКБ может быть временной и нужной для "успокоения нервов некоторых политиков", сообщил РИА Новости глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, и Ереван заморозил свое участие в организации (ОДКБ). "Я думаю, что под словом "заморозили" имеется в виду какое-то время, которое надо, чтобы успокоить… нервы некоторым политикам и спокойно работать над своей безопасностью дальше в рамках этого коллективного договора", - прокомментировал Калашников агентству приостановление договора. Он подтвердил, что Армения действительно уже несколько месяцев как "подморозила" своё участие в ОДКБ, хотя Еревану этот договор выгоден, добавил парламентарий.
https://ria.ru/20240223/odkb-1929118282.html
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армения, ереван, леонид калашников, госдума рф, одкб, снг, никол пашинян, в мире
Армения, Ереван, Леонид Калашников, Госдума РФ, ОДКБ, СНГ, Никол Пашинян, В мире
В Госдуме прокомментировали заявление о заморозке участия Армении в ОДКБ

В Госдуме заявили, что заморозка участия Армении в ОДКБ может быть временной

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной думы
В холле Государственной думы - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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В холле Государственной думы. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев- РИА Новости. Приостановка участия Армении в ОДКБ может быть временной и нужной для "успокоения нервов некоторых политиков", сообщил РИА Новости глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, и Ереван заморозил свое участие в организации (ОДКБ).
Заседание в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
В ОДКБ прокомментировали заявление Пашиняна о приостановке членства
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"Я думаю, что под словом "заморозили" имеется в виду какое-то время, которое надо, чтобы успокоить… нервы некоторым политикам и спокойно работать над своей безопасностью дальше в рамках этого коллективного договора", - прокомментировал Калашников агентству приостановление договора.
Он подтвердил, что Армения действительно уже несколько месяцев как "подморозила" своё участие в ОДКБ, хотя Еревану этот договор выгоден, добавил парламентарий.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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Вчера, 01:18
 
АрменияЕреванЛеонид КалашниковГосдума РФОДКБСНГНикол ПашинянВ мире
 
 
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