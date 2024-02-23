https://ria.ru/20240223/odkb-1929128324.html
В Госдуме прокомментировали заявление о заморозке участия Армении в ОДКБ
В Госдуме прокомментировали заявление о заморозке участия Армении в ОДКБ - РИА Новости, 23.02.2024
В Госдуме прокомментировали заявление о заморозке участия Армении в ОДКБ
Приостановка участия Армении в ОДКБ может быть временной и нужной для "успокоения нервов некоторых политиков", сообщил РИА Новости глава комитета ГД по делам... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T11:29
2024-02-23T11:29
2024-02-23T11:29
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МОСКВА, 23 фев- РИА Новости. Приостановка участия Армении в ОДКБ может быть временной и нужной для "успокоения нервов некоторых политиков", сообщил РИА Новости глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, и Ереван заморозил свое участие в организации (ОДКБ). "Я думаю, что под словом "заморозили" имеется в виду какое-то время, которое надо, чтобы успокоить… нервы некоторым политикам и спокойно работать над своей безопасностью дальше в рамках этого коллективного договора", - прокомментировал Калашников агентству приостановление договора. Он подтвердил, что Армения действительно уже несколько месяцев как "подморозила" своё участие в ОДКБ, хотя Еревану этот договор выгоден, добавил парламентарий.
https://ria.ru/20240223/odkb-1929118282.html
https://ria.ru/20240223/pashinyan-1929095304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, ереван, леонид калашников, госдума рф, одкб, снг, никол пашинян, в мире
Армения, Ереван, Леонид Калашников, Госдума РФ, ОДКБ, СНГ, Никол Пашинян, В мире
В Госдуме прокомментировали заявление о заморозке участия Армении в ОДКБ
В Госдуме заявили, что заморозка участия Армении в ОДКБ может быть временной
МОСКВА, 23 фев- РИА Новости. Приостановка участия Армении в ОДКБ может быть временной и нужной для "успокоения нервов некоторых политиков", сообщил РИА Новости глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян
заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, и Ереван
заморозил свое участие в организации (ОДКБ).
В ОДКБ прокомментировали заявление Пашиняна о приостановке членства
"Я думаю, что под словом "заморозили" имеется в виду какое-то время, которое надо, чтобы успокоить… нервы некоторым политикам и спокойно работать над своей безопасностью дальше в рамках этого коллективного договора", - прокомментировал Калашников агентству приостановление договора.
Он подтвердил, что Армения действительно уже несколько месяцев как "подморозила" своё участие в ОДКБ, хотя Еревану этот договор выгоден, добавил парламентарий.
Мир между Арменией и Азербайджаном сейчас "немыслим", заявил Пашинян