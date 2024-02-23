https://ria.ru/20240223/odkb-1929128324.html

В Госдуме прокомментировали заявление о заморозке участия Армении в ОДКБ

В Госдуме прокомментировали заявление о заморозке участия Армении в ОДКБ - РИА Новости, 23.02.2024

В Госдуме прокомментировали заявление о заморозке участия Армении в ОДКБ

Приостановка участия Армении в ОДКБ может быть временной и нужной для "успокоения нервов некоторых политиков", сообщил РИА Новости глава комитета ГД по делам... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T11:29

2024-02-23T11:29

2024-02-23T11:29

армения

ереван

леонид калашников

госдума рф

одкб

снг

никол пашинян

в мире

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МОСКВА, 23 фев- РИА Новости. Приостановка участия Армении в ОДКБ может быть временной и нужной для "успокоения нервов некоторых политиков", сообщил РИА Новости глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, и Ереван заморозил свое участие в организации (ОДКБ). "Я думаю, что под словом "заморозили" имеется в виду какое-то время, которое надо, чтобы успокоить… нервы некоторым политикам и спокойно работать над своей безопасностью дальше в рамках этого коллективного договора", - прокомментировал Калашников агентству приостановление договора. Он подтвердил, что Армения действительно уже несколько месяцев как "подморозила" своё участие в ОДКБ, хотя Еревану этот договор выгоден, добавил парламентарий.

https://ria.ru/20240223/odkb-1929118282.html

https://ria.ru/20240223/pashinyan-1929095304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

армения, ереван, леонид калашников, госдума рф, одкб, снг, никол пашинян, в мире