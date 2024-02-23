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В ОДКБ прокомментировали заявление Пашиняна о приостановке членства - РИА Новости, 23.02.2024
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09:55 23.02.2024 (обновлено: 11:43 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/odkb-1929118282.html
В ОДКБ прокомментировали заявление Пашиняна о приостановке членства
В ОДКБ прокомментировали заявление Пашиняна о приостановке членства - РИА Новости, 23.02.2024
В ОДКБ прокомментировали заявление Пашиняна о приостановке членства
ОДКБ не получала заявлений Еревана о приостановке членства, сообщили РИА Новости в секретариате Организации договора о коллективной безопасности. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T09:55
2024-02-23T11:43
в мире
армения
одкб
ереван
никол пашинян
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. ОДКБ не получала заявлений Еревана о приостановке членства, сообщили РИА Новости в секретариате Организации договора о коллективной безопасности.&quot;В Секретариат ОДКБ к настоящему моменту никаких заявлений Еревана о приостановке членства в ОДКБ не поступало. Что касается тезиса о заморозке участия, по всей видимости, речь идет о неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся организацией в последнее время&quot;, — сказал собеседник агентства.Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу в интервью телеканалу France24 заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен и республика заморозила свое участие в ОДКБ.Ереван неоднократно обвинял ОДКБ и Москву в невыполнении своих обязательств. Так, в январе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что у республики "нет никаких ожиданий" от Организации Договора о коллективной безопасности, так как от нее не поступило "адекватной реакции" в сентябре 2022 года в момент "широкомасштабного нападения".Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября.В состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Министр обороны Сергей Шойгу в конце мая отмечал важность участия Еревана в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о перспективах участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, заявил, что Москва продолжит диалог с армянскими друзьями, включая тематику ОДКБ.
https://ria.ru/20240218/armeniya-1928132905.html
https://ria.ru/20240211/pashinyan-1926749631.html
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в мире, армения, одкб, ереван, никол пашинян
В мире, Армения, ОДКБ, Ереван, Никол Пашинян
В ОДКБ прокомментировали заявление Пашиняна о приостановке членства

В секретариат ОДКБ заявлений Еревана о приостановке членства не поступало

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаседание в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ
Заседание в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Заседание в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. ОДКБ не получала заявлений Еревана о приостановке членства, сообщили РИА Новости в секретариате Организации договора о коллективной безопасности.
«

"В Секретариат ОДКБ к настоящему моменту никаких заявлений Еревана о приостановке членства в ОДКБ не поступало. Что касается тезиса о заморозке участия, по всей видимости, речь идет о неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся организацией в последнее время", — сказал собеседник агентства.

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Ереван неоднократно обвинял ОДКБ и Москву в невыполнении своих обязательств. Так, в январе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что у республики "нет никаких ожиданий" от Организации Договора о коллективной безопасности, так как от нее не поступило "адекватной реакции" в сентябре 2022 года в момент "широкомасштабного нападения".
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября.
В состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Министр обороны Сергей Шойгу в конце мая отмечал важность участия Еревана в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о перспективах участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, заявил, что Москва продолжит диалог с армянскими друзьями, включая тематику ОДКБ.
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