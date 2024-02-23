https://ria.ru/20240223/odkb-1929118282.html
В ОДКБ прокомментировали заявление Пашиняна о приостановке членства
В ОДКБ прокомментировали заявление Пашиняна о приостановке членства - РИА Новости, 23.02.2024
В ОДКБ прокомментировали заявление Пашиняна о приостановке членства
ОДКБ не получала заявлений Еревана о приостановке членства, сообщили РИА Новости в секретариате Организации договора о коллективной безопасности. РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T09:55
2024-02-23T09:55
2024-02-23T11:43
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. ОДКБ не получала заявлений Еревана о приостановке членства, сообщили РИА Новости в секретариате Организации договора о коллективной безопасности."В Секретариат ОДКБ к настоящему моменту никаких заявлений Еревана о приостановке членства в ОДКБ не поступало. Что касается тезиса о заморозке участия, по всей видимости, речь идет о неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся организацией в последнее время", — сказал собеседник агентства.Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу в интервью телеканалу France24 заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен и республика заморозила свое участие в ОДКБ.Ереван неоднократно обвинял ОДКБ и Москву в невыполнении своих обязательств. Так, в январе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что у республики "нет никаких ожиданий" от Организации Договора о коллективной безопасности, так как от нее не поступило "адекватной реакции" в сентябре 2022 года в момент "широкомасштабного нападения".Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября.В состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Министр обороны Сергей Шойгу в конце мая отмечал важность участия Еревана в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о перспективах участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, заявил, что Москва продолжит диалог с армянскими друзьями, включая тематику ОДКБ.
https://ria.ru/20240218/armeniya-1928132905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, одкб, ереван, никол пашинян
В мире, Армения, ОДКБ, Ереван, Никол Пашинян
В ОДКБ прокомментировали заявление Пашиняна о приостановке членства
В секретариат ОДКБ заявлений Еревана о приостановке членства не поступало
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. ОДКБ не получала заявлений Еревана о приостановке членства, сообщили РИА Новости в секретариате Организации договора о коллективной безопасности.
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"В Секретариат ОДКБ к настоящему моменту никаких заявлений Еревана о приостановке членства в ОДКБ не поступало. Что касается тезиса о заморозке участия, по всей видимости, речь идет о неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся организацией в последнее время", — сказал собеседник агентства.
Пашинян заявил, что Армения не поддерживает Россию в вопросе Украины
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу в интервью телеканалу France24 заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен и республика заморозила свое участие в ОДКБ.
Ереван неоднократно обвинял ОДКБ
и Москву
в невыполнении своих обязательств. Так, в январе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян
заявил, что у республики "нет никаких ожиданий" от Организации Договора о коллективной безопасности, так как от нее не поступило "адекватной реакции" в сентябре 2022 года в момент "широкомасштабного нападения".
Пашинян прокомментировал возможность визита Путина в Армению
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске
23 ноября.
В состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Министр обороны Сергей Шойгу в конце мая отмечал важность участия Еревана в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о перспективах участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, заявил, что Москва продолжит диалог с армянскими друзьями, включая тематику ОДКБ.
Мир между Арменией и Азербайджаном сейчас "немыслим", заявил Пашинян