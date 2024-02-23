https://ria.ru/20240223/obvineniya-1929136287.html

По делу об убийстве водителя адвоката в Петербурге предъявили обвинения

По делу об убийстве водителя адвоката в Петербурге предъявили обвинения - РИА Новости, 23.02.2024

По делу об убийстве водителя адвоката в Петербурге предъявили обвинения

Задержанным накануне заказчику убийства адвоката из Петербурга и исполнителю, который, перепутав жертву, застрелил водителя, предъявлены обвинения в убийстве по РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T12:30

2024-02-23T12:30

2024-02-23T12:32

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Задержанным накануне заказчику убийства адвоката из Петербурга и исполнителю, который, перепутав жертву, застрелил водителя, предъявлены обвинения в убийстве по найму, сообщает пресс-центр СК РФ. "В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД России задержаны ранее судимый Андрей Артюхин, а также Гинтерас Рагаускас. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "з" части 2 статьи 105, частью 3 статьи 33, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, организация убийства по найму)", - говорится в сообщении. По версии следствия, 31 августа 2023 года Рагаускас "заказал" Артюхину за 5 миллионов рублей убийство адвоката, с которым у него был спор из-за прав на объект недвижимости. Рагаускас сообщил Артюхину всю необходимую информацию, а также передал пистолет с глушителем, сообщает СК. Артюхин следил за адвокатом "для определения благоприятных условий совершения преступления". "Двадцатого февраля 2024 года с целью убийства адвоката, приняв за него водителя, он произвел выстрел последнему в голову из пистолета", - добавляется в сообщении. Ранее сообщалось, что во вторник неизвестный выстрелил практически в упор в водителя, привезшего детей в 622-ю гимназию на Выборгском шоссе. Стало известно, что водитель - гражданин Узбекистана, работает в семье адвоката Виктора Патрушева, который при первоначальном опросе заявил правоохранительным органам, что занимается арбитражными делами и не ведет громких уголовных дел. Мужчина скончался в больнице.

https://ria.ru/20240222/dtp-1929086909.html

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санкт-петербург

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следователей по делу об убийстве водителя адвоката в Петербурге Киллеру и заказчику убийства водителя адвоката в Петербурге предъявлены обвинения. Видео СК. 2024-02-23T12:30 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

следственный комитет россии (ск рф), происшествия, санкт-петербург