https://ria.ru/20240223/obvineniya-1929136287.html
По делу об убийстве водителя адвоката в Петербурге предъявили обвинения
По делу об убийстве водителя адвоката в Петербурге предъявили обвинения - РИА Новости, 23.02.2024
По делу об убийстве водителя адвоката в Петербурге предъявили обвинения
Задержанным накануне заказчику убийства адвоката из Петербурга и исполнителю, который, перепутав жертву, застрелил водителя, предъявлены обвинения в убийстве по РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T12:30
2024-02-23T12:30
2024-02-23T12:32
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929136163_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_525055a09d11c042fa93877e1f3bede0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Задержанным накануне заказчику убийства адвоката из Петербурга и исполнителю, который, перепутав жертву, застрелил водителя, предъявлены обвинения в убийстве по найму, сообщает пресс-центр СК РФ. "В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД России задержаны ранее судимый Андрей Артюхин, а также Гинтерас Рагаускас. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "з" части 2 статьи 105, частью 3 статьи 33, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, организация убийства по найму)", - говорится в сообщении. По версии следствия, 31 августа 2023 года Рагаускас "заказал" Артюхину за 5 миллионов рублей убийство адвоката, с которым у него был спор из-за прав на объект недвижимости. Рагаускас сообщил Артюхину всю необходимую информацию, а также передал пистолет с глушителем, сообщает СК. Артюхин следил за адвокатом "для определения благоприятных условий совершения преступления". "Двадцатого февраля 2024 года с целью убийства адвоката, приняв за него водителя, он произвел выстрел последнему в голову из пистолета", - добавляется в сообщении. Ранее сообщалось, что во вторник неизвестный выстрелил практически в упор в водителя, привезшего детей в 622-ю гимназию на Выборгском шоссе. Стало известно, что водитель - гражданин Узбекистана, работает в семье адвоката Виктора Патрушева, который при первоначальном опросе заявил правоохранительным органам, что занимается арбитражными делами и не ведет громких уголовных дел. Мужчина скончался в больнице.
https://ria.ru/20240222/dtp-1929086909.html
https://ria.ru/20240221/arest-1928830887.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929136163_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4ef998aceecbd73a9d1579e9f46f0fd1.jpg
Работа следователей по делу об убийстве водителя адвоката в Петербурге
Киллеру и заказчику убийства водителя адвоката в Петербурге предъявлены обвинения. Видео СК.
2024-02-23T12:30
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), происшествия, санкт-петербург
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Санкт-Петербург
По делу об убийстве водителя адвоката в Петербурге предъявили обвинения
Задержанным предъявили обвинения в убийстве водителя адвоката в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости.
Задержанным накануне заказчику убийства адвоката из Петербурга и исполнителю, который, перепутав жертву, застрелил водителя, предъявлены обвинения в убийстве по найму, сообщает
пресс-центр СК РФ.
"В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД России задержаны ранее судимый Андрей Артюхин, а также Гинтерас Рагаускас. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "з" части 2 статьи 105, частью 3 статьи 33, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, организация убийства по найму)", - говорится в сообщении.
В Москве служебная машина попала в ДТП
По версии следствия, 31 августа 2023 года Рагаускас "заказал" Артюхину за 5 миллионов рублей убийство адвоката, с которым у него был спор из-за прав на объект недвижимости. Рагаускас сообщил Артюхину всю необходимую информацию, а также передал пистолет с глушителем, сообщает СК. Артюхин следил за адвокатом "для определения благоприятных условий совершения преступления".
"Двадцатого февраля 2024 года с целью убийства адвоката, приняв за него водителя, он произвел выстрел последнему в голову из пистолета", - добавляется в сообщении.
Ранее сообщалось, что во вторник неизвестный выстрелил практически в упор в водителя, привезшего детей в 622-ю гимназию на Выборгском шоссе. Стало известно, что водитель - гражданин Узбекистана
, работает в семье адвоката Виктора Патрушева, который при первоначальном опросе заявил правоохранительным органам, что занимается арбитражными делами и не ведет громких уголовных дел. Мужчина скончался в больнице.
В Ленинградской области арестовали регионального депутата