https://ria.ru/20240223/obstrel-1929121612.html
ВСУ 35 раз за сутки обстреляли Херсонскую область
ВСУ 35 раз за сутки обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 23.02.2024
ВСУ 35 раз за сутки обстреляли Херсонскую область
Четверо мирных жителей получили ранения во время обстрела населенного пункта Чернянка Херсонской области, в течение суток ВСУ нанесли 35 ударов из ствольной... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T10:23
2024-02-23T10:23
2024-02-23T10:23
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херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 23 фев - РИА Новости. Четверо мирных жителей получили ранения во время обстрела населенного пункта Чернянка Херсонской области, в течение суток ВСУ нанесли 35 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжает обстрелы левобережья Херсонской области. В результате обстрела населенного пункта Чернянка четверо мирных жителей получили ранения средней степени тяжести. Вчера в течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением ночи боевики киевского режима нанесли по мирным объектам области еще 16 ударов", - сообщил источник. Под огнем оказались населенные пункты Чернянка, Каланчак, Новая Маячка, Днепряны, Васильевка, Пролетарка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20240222/obstrel-1928954952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВСУ 35 раз за сутки обстреляли Херсонскую область
В Херсонской области во время обстрела ВСУ ранены четыре человека
ГЕНИЧЕСК, 23 фев - РИА Новости. Четверо мирных жителей получили ранения во время обстрела населенного пункта Чернянка Херсонской области, в течение суток ВСУ нанесли 35 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Боевики преступного киевского режима продолжает обстрелы левобережья Херсонской области. В результате обстрела населенного пункта Чернянка четверо мирных жителей получили ранения средней степени тяжести. Вчера в течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра
19 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением ночи боевики киевского режима нанесли по мирным объектам области еще 16 ударов", - сообщил источник.
Под огнем оказались населенные пункты Чернянка, Каланчак, Новая Маячка, Днепряны, Васильевка, Пролетарка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
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