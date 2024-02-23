https://ria.ru/20240223/obstrel-1929121612.html

ВСУ 35 раз за сутки обстреляли Херсонскую область

ВСУ 35 раз за сутки обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 23.02.2024

ВСУ 35 раз за сутки обстреляли Херсонскую область

Четверо мирных жителей получили ранения во время обстрела населенного пункта Чернянка Херсонской области, в течение суток ВСУ нанесли 35 ударов из ствольной... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T10:23

2024-02-23T10:23

2024-02-23T10:23

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 23 фев - РИА Новости. Четверо мирных жителей получили ранения во время обстрела населенного пункта Чернянка Херсонской области, в течение суток ВСУ нанесли 35 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжает обстрелы левобережья Херсонской области. В результате обстрела населенного пункта Чернянка четверо мирных жителей получили ранения средней степени тяжести. Вчера в течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением ночи боевики киевского режима нанесли по мирным объектам области еще 16 ударов", - сообщил источник. Под огнем оказались населенные пункты Чернянка, Каланчак, Новая Маячка, Днепряны, Васильевка, Пролетарка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20240222/obstrel-1928954952.html

херсонская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, херсонская область , вооруженные силы украины