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ВСУ 35 раз за сутки обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 23.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:23 23.02.2024
https://ria.ru/20240223/obstrel-1929121612.html
ВСУ 35 раз за сутки обстреляли Херсонскую область
ВСУ 35 раз за сутки обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 23.02.2024
ВСУ 35 раз за сутки обстреляли Херсонскую область
Четверо мирных жителей получили ранения во время обстрела населенного пункта Чернянка Херсонской области, в течение суток ВСУ нанесли 35 ударов из ствольной... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T10:23
2024-02-23T10:23
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 23 фев - РИА Новости. Четверо мирных жителей получили ранения во время обстрела населенного пункта Чернянка Херсонской области, в течение суток ВСУ нанесли 35 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжает обстрелы левобережья Херсонской области. В результате обстрела населенного пункта Чернянка четверо мирных жителей получили ранения средней степени тяжести. Вчера в течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением ночи боевики киевского режима нанесли по мирным объектам области еще 16 ударов", - сообщил источник. Под огнем оказались населенные пункты Чернянка, Каланчак, Новая Маячка, Днепряны, Васильевка, Пролетарка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20240222/obstrel-1928954952.html
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происшествия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВСУ 35 раз за сутки обстреляли Херсонскую область

В Херсонской области во время обстрела ВСУ ранены четыре человека

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса
Боец демонстрирует осколки боеприпаса - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец демонстрирует осколки боеприпаса. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 23 фев - РИА Новости. Четверо мирных жителей получили ранения во время обстрела населенного пункта Чернянка Херсонской области, в течение суток ВСУ нанесли 35 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Боевики преступного киевского режима продолжает обстрелы левобережья Херсонской области. В результате обстрела населенного пункта Чернянка четверо мирных жителей получили ранения средней степени тяжести. Вчера в течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением ночи боевики киевского режима нанесли по мирным объектам области еще 16 ударов", - сообщил источник.
Под огнем оказались населенные пункты Чернянка, Каланчак, Новая Маячка, Днепряны, Васильевка, Пролетарка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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